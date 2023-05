Dallys Ferreira hizo un sentido descargo tras sus polémicas declaraciones: Quiero y respeto a los argentinos

Dallys Ferreira vino de visita a la Argentina e hizo fuertes declaraciones sobre la situación socioeconómica del país. Después de comentar que está solo de turista porque gana mejor en Paraguay, lanzó: “Son pobres, pero los extraño”. Como era de esperarse, sus comentarios no cayeron nada bien, por lo que decidió hacer un descargo en redes sociales.

Este miércoles, la artista usó su cuenta de Twitter para explicar sus dichos, pero terminó acusando a los medios de tergiversar sus declaraciones.

“Quiero dejar muy en claro que yo le hice una broma a Ángel de Brito por una broma anterior que él me hizo a mí”, comenzó diciendo. Y agregó: “Quiero y respeto a los argentinos, lamento muchísimo que se malinterpretaran mis palabras. Lejos de mí polemizar. Vine a pasar unos días hermosos en este país que amo”. El descargo de Dallys Ferreira tras sus polémicas declaraciones. (Foto: Captura Twitter /@dallysferreira)

Luego apuntó contra los medios de comunicación por el tratamiento que le dieron a la noticia: “Una pena que algunos medios tergiversen mis palabras, la Argentina me dio muchísimo y siempre le voy a estar agradecida”. El descargo de Dallys Ferreira tras sus polémicas declaraciones. (Foto: Captura Twitter /@dallysferreira)

“La broma se la hice a Ángel y en otro momento me referí sobre la Argentina y comenté el difícil momento que los argentinos me contaron que viven”, concluyó respecto a lo que muchos le manifestaron tras su llegada al país.

Dallys Ferreira y una frase sobre la Argentina que generó indignación: “Son pobres, pero los extraño”

Este martes, durante su paso por LAM (América) como panelista invitada, Dallys Ferreira disparó varias ironías sobre la situación económica de nuestro país y generó indignación entre las angelitas.

La frase que desató la polémica surgió cuando Ángel de Brito le preguntó si pensaba ocupar oficialmente una silla en el ciclo. Sin embargo, ella sostuvo que la oferta no le parecía tentadora: “Estoy de turista, gano mejor en Paraguay”.

Tras rechazar el ofrecimiento, comentó: “Los extraño mucho. Son pobres, pero les extraño un montón”, sostuvo. “'¡Son pobres!' Nos dijo en la cara”, exclamó atónita a Yanina Latorre a lo que Marixa Balli sumó entre risas: “¡No puedo creer lo que acaba de decir!”. Rápidamente, agregó: “¡Qué terrible que la gente nos vea tan pobres, tan mal! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dice 'nos dan una pena ustedes, están tan mal'. Es tan triste”.

Al escucharla, Dallys argumentó por qué se animaba a ser tan tajante en su descripción de la Argentina. “Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis acá y así fuimos llevando y arrastrando”, le contestó a la intérprete de “La Cachacha”.

“Yo quiero volver a la Argentina más seguido. Yo quiero mucho a la Argentina, y cuando me dicen 'qué país generoso' conmigo lo acepto porque ha sido muy generoso conmigo, pero la gente me dice 'no vuelvas', y estoy hablando de gente que tiene empresas”, concluyó.