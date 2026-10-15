Dalma Maradona lanzó una fuerte acusación contra su hermana Jana: "De ser traicionera no se vuelve"

Tras el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz, por parte del abogado de Jana Maradona, Dalma, respaldada por Gianinna, salió al cruce y apuntó: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve".

El descargo ocurrió a través de redes sociales e inició con una fotografía conjunta de las dos hermanas con un texto de Dalma: "Así va a ser, te amo sis. Para sorpresa de nadie, menos mal que te tengo, desde que nací hasta que nos volvamos a encontrar con él. Espalda con espalda, de la mano, o como sea. Siempre del mismo lado de la vida. Será justicia, te lo prometo".

Pero las historias de Dalma en la red social Instagram cambiaron de tono: "Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡Inentendible por donde se lo mire! Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento".

"También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra! El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ¡Es Jana la que pide su absolución! Que alguien me explique el porqué de esta decisión!", continuó.

En línea, reclamó: "Y da la casualidad que lo mismo que pide Jana para Díaz, lo pide el abogado de las hermanas de mi papá! Para entender más, me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá. Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas pero no, en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí no transo. De última, blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil, ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve".

"La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron y que nadie puede corroborar para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser. No se puede tener moral selectiva. Y tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, te salta la ficha", añadió.

Respecto a la forma en que solicitaron la absolución, Dalma apuntó: "De sorpresa y sin aviso previo, cagándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve".

"¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo. ¡No nos busquen por ahí! Pero si hay algo de lo que estamos seguras, es que nada ni nadie nos va a impedir pedir la justicia que nuestro papá merece", cerró.