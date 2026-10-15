Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega: "Me siento avergonzada"

Julieta Prandi volvió a hablar en las últimas horas sobre su separación de Emanuel Ortega, luego de que el lunes hiciera pública la ruptura a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. Esta vez, la modelo se refirió a las repercusiones que tuvo la noticia y manifestó su malestar por los distintos trascendidos que comenzaron a circular en torno a la vida sentimental del cantante.

En una conversación con la periodista Pilar Smith, cuyos detalles fueron difundidos posteriormente en el programa LAM, emitido por América, Prandi expresó la incomodidad que le genera la exposición pública de la situación. "Me siento avergonzada por toda esta situación", aseguró durante el diálogo.

De acuerdo con lo que trascendió de esa charla, a la modelo le molestó especialmente que se filtraran versiones sobre los vínculos que el músico habría mantenido con la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch. Los nombres de ambas aparecieron en medio de los rumores de infidelidad que acompañaron la repercusión de la separación.

La situación, según las declaraciones atribuidas a Prandi, profundizó su desilusión frente al desenlace de la relación. "Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio", sostuvo, en una frase con la que dejó en claro el impacto que tuvo lo ocurrido en su percepción del vínculo.

Sus palabras se conocieron después del anuncio formal de la ruptura y aportaron nuevos detalles sobre cómo atraviesa este momento personal. Si bien el comunicado difundido en Instagram había hecho pública la separación, la conversación con Smith permitió conocer el malestar de la modelo frente a las versiones que se difundieron posteriormente.

De la luna de miel a un viaje en soledad

Entre los detalles que compartió durante la conversación, Prandi también hizo referencia a los planes que tenía junto a Ortega para los próximos días. Según explicó, el próximo lunes era la fecha prevista para comenzar la luna de miel con el cantante.

Sin embargo, el final de la relación modificó ese proyecto. Lo que iba a ser un viaje compartido se transformó en un plan personal: la modelo viajará sola, en lugar de concretar la luna de miel que tenía programada con su pareja.

La referencia a ese viaje permite dimensionar el cambio que atravesaron sus planes inmediatos tras la separación. La fecha estaba pautada y formaba parte de un proyecto que ahora quedó atrás, en el contexto de una ruptura que se hizo pública el lunes y que, desde entonces, generó repercusiones y versiones sobre los motivos del distanciamiento.

Prandi también dejó en claro que, antes de llegar a este desenlace, intentó reparar el vínculo. Al referirse a los esfuerzos que realizó para sostener la relación, expresó que se encuentra tranquila porque considera que hizo todo lo que estaba a su alcance.

"Estoy tranquila porque hice todo", completó la modelo. La frase sintetizó su postura frente al final de la pareja: por un lado, manifestó su desilusión y su vergüenza ante la exposición que generó la situación; por otro, aseguró que intentó recomponer la relación hasta que se produjo el quiebre definitivo.

Los rumores que rodearon la ruptura

La separación de Prandi y Ortega adquirió repercusión pública no solo por el anuncio realizado en las redes sociales, sino también por las versiones de presuntas infidelidades que comenzaron a circular alrededor del cantante.

En ese contexto, la modelo expresó su descontento por la filtración de los supuestos vínculos con Mariana Marx y Josefina Lynch. Los trascendidos fueron parte de los temas que acompañaron la noticia y que, según lo difundido por Pilar Smith, provocaron el malestar de Prandi.

Las declaraciones de la modelo se centraron en el impacto de toda esta situación y en la desilusión que dijo haber experimentado. No obstante, los datos difundidos sobre esos presuntos vínculos corresponden a rumores y versiones, mientras que sus palabras expresaron principalmente cómo vive la repercusión de la separación.

La conversación con Smith, difundida en LAM, se convirtió así en una nueva instancia de exposición pública de una ruptura que Prandi había comunicado inicialmente a través de Instagram. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en su reacción frente a los trascendidos y en los planes personales que debió modificar después del final de la relación.

Emanuel Ortega habló y pidió mantener la situación en privado

Por su parte, Emanuel Ortega realizó el martes sus primeras declaraciones públicas desde que se conoció la separación. El cantante fue abordado por un cronista en la puerta de su casa y, ante las consultas sobre el final de la relación, manifestó que atraviesa un momento difícil y que prefiere mantenerse alejado de la exposición mediática.

En diálogo con el programa SQP, emitido por América, Ortega explicó que no desea hablar públicamente en profundidad sobre lo sucedido. "Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender", expresó.

Sus palabras reflejaron su intención de preservar la intimidad de la situación personal que atraviesa. Aunque reconoció que el tema generó repercusión, pidió comprensión ante su decisión de no profundizar en los detalles de la separación.

Durante el intercambio, el cronista también le preguntó cómo se encontraba. Ortega respondió que no está pasando por un buen momento y reconoció las dificultades que atraviesa. "Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar", manifestó.

De esta manera, el músico admitió que la ruptura lo afecta emocionalmente, aunque evitó brindar precisiones sobre las circunstancias que condujeron al final de la relación.

Sin definiciones sobre una posible reconciliación

Además de pedir que se respete su privacidad, Ortega evitó pronunciarse sobre una eventual reconciliación con Prandi. Frente a las preguntas sobre la posibilidad de retomar el vínculo, no ofreció una definición y volvió a insistir en la necesidad de mantener la situación dentro del ámbito personal.

El cantante aclaró que respeta el trabajo de los periodistas, pero sostuvo que su vida privada no debería convertirse en un asunto de exposición pública. En ese sentido, buscó establecer un límite entre la repercusión mediática de la separación y el carácter íntimo de lo que ocurre entre ambos.

"Es algo privado entre dos personas", concluyó Ortega.

Las declaraciones de ambos reflejaron distintas formas de referirse públicamente al final de la pareja. Mientras Prandi expresó su desilusión por los rumores y lamentó la repercusión de la noticia, además de contar que transformó la luna de miel prevista en un viaje en soledad, Ortega pidió preservar la intimidad y reconoció que atraviesa un momento difícil.

Por ahora, la ruptura fue confirmada por Prandi mediante un comunicado en Instagram, seguido por sus declaraciones a Pilar Smith y las primeras palabras públicas del cantante. En medio de los trascendidos sobre supuestas infidelidades, ella aseguró que hizo todo lo posible por reparar el vínculo, mientras él evitó profundizar en los motivos de la separación y no dio precisiones sobre una posible reconciliación.