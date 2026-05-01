Mirtha Legrand reveló su verdadero problema de salud y confirmó cuándo vuelve a su programa

La salud de Mirtha Legrand había sido tema de preocupación durante varias semanas. Luego de que se hiciera pública su ausencia por tercer fin de semana consecutivo al mando de su programa, la diva decidió hablar abiertamente sobre su estado. La noticia de su enfermedad, que inicialmente se pensó que se trataba de un simple resfrío, fue confirmada como un diagnóstico mucho más serio: bronquitis fuerte, lo que obligó a la veterana conductora a recurrir a un tratamiento con antibióticos potentes.

Este viernes, Ángel de Brito, conductor del programa LAM en América, aprovechó la oportunidad para abordar el tema en su emisión. En una conversación con la propia Mirtha, el periodista relató cómo fue el intercambio con la Chiqui, destacando que la diva había tardado en responderle debido a que su último mensaje databa del 22 de abril, cuando comenzaron los rumores sobre su salud.

La respuesta de Mirtha Legrand

A través de un mensaje enviado a de Brito, Mirtha compartió detalles de su situación. "No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos", le explicó la conductora al periodista, desmintiendo la versión inicial que hablaba de un simple resfrío. Con esa confirmación, quedó claro que la recuperación de Mirtha había sido un proceso más largo y complicado de lo que muchos pensaban.

En el mensaje, la diva también destacó que se encontraba casi totalmente recuperada, aunque mencionó un incidente que ocurrió durante su convalecencia: "Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño". Esta situación llevó a las panelistas de LAM a especular sobre la posibilidad de que el actor Nicolás Vázquez, protagonista de la obra, pudiera sentirse culpable por el malestar de Mirtha, aunque de Brito rápidamente aclaró que no tenía responsabilidad alguna en su estado, ya que las condiciones climáticas en los teatros suelen ser estándar.

El regreso a la pantalla

Una de las noticias más esperadas por los fanáticos de Mirtha fue su confirmación sobre el regreso a su programa. A pesar de los inconvenientes de salud, la conductora aseguró que la próxima semana retomará su lugar al frente de La Noche de Mirtha, programa que ha sido una pieza clave en la televisión argentina durante más de cinco décadas.

En su mensaje final, Mirtha expresó su entusiasmo por su pronta vuelta a la pantalla: "La semana que viene retomo mi programa. Besos para todos. Casi totalmente repuesta." Con estas palabras, la diva puso fin a las especulaciones y dejó claro que su salud estaba lo suficientemente estable para regresar a lo que más ama: la conducción de su programa.

El impacto de su ausencia

El reemplazo de Mirtha Legrand por su nieta Juana Viale durante su ausencia no fue un hecho menor. Viale, quien ya había conducido el programa en anteriores ocasiones, asumió con éxito la responsabilidad de mantener la esencia de La Noche de Mirtha. Sin embargo, la noticia de que Legrand se encontraba en recuperación y no volvería de inmediato generó una gran incertidumbre tanto entre sus seguidores como entre el equipo de producción.

La ausencia de la diva dejó un vacío en la televisión argentina, especialmente considerando la importancia histórica de su programa, que ha sido un referente cultural en el país. A lo largo de los años, Mirtha ha sabido mantener una conexión única con su audiencia, y su regreso es esperado con ansias por muchos.

Un futuro cercano

Con su retorno previsto para la próxima semana, Mirtha Legrand demuestra una vez más su resiliencia y su inquebrantable voluntad de estar presente en la pantalla chica, aún a sus 96 años. Esta recuperación, aunque dura, parece no haber afectado su energía y ganas de seguir siendo una figura central de la televisión argentina.

El regreso de Mirtha no solo marca el fin de una etapa de incertidumbre, sino también el inicio de una nueva fase en la que la salud de la diva será, sin duda, vigilada más de cerca por sus fanáticos y colegas. Sin embargo, su mensaje final, lleno de optimismo, confirma que la "Chiqui" está más que lista para enfrentar los desafíos de la televisión con la misma garra que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Así, mientras los seguidores esperan su regreso, la figura de Mirtha Legrand sigue siendo sinónimo de fortaleza, elegancia y, por supuesto, de un legado que ha trascendido varias generaciones.