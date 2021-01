De Susana Giménez a Wanda Nara: los looks de las famosas para recibir el 2021

El mundo festejó la llegada del nuevo año luego de un 2020 difícil para todos y muchas famosas recibieron el 2021 con algunos de sus mejores looks, muchas de ellas respetando la tradición del look total white. Usar este color en todas nuestras prendas (incluso ropa interior) puede simbolizar un lienzo vacío o una hoja sin completar que evoca una historia que está por escribirse, algo que está por comenzar para cargarse de buenas ideas. Es la proyección de nuevos sueños, proyectos e intenciones, es el inicio de la nueva vida y lo luminoso del año que va a nacer. Este color es en realidad un tono acromático que posee una luz compuesta por la suma de toda la paleta de colores y que es propenso a atraer la buena energía para poder cumplir nuestros deseos.

Wanda Nara apostó al blanco desde una estancia en la Patagonia, donde se fotografió con un maxivestido blanco con un corte a la cintura, tajo y el detalle de recortes en las mangas largas que dejan los hombros al descubierto. Divinas, también con vestidos blancos pero cortos sus hijas Francesca e Isabella y su sobrina Malaika. Zaira, su hermana, completó la postal familiar con un maxivestido pero color beige.

Sol Pérez también eligió el blanco y fiel a su estilo, lo llevó en una versión ultra sexy: corpiño con tiras entrecruzadas y una mini con volados. Como complemento, sandalias de acrílico transparente con base nude. Georgina Rodríguez llevó el blanco en versión sofisticada sumándole plumas al vestido de seda que usó para celebrar el año nuevo con Cristiano Ronaldo quien eligió una remera básica blanca y unos pantalones beige para acompañarla.

Susana Giménez por su parte no mostró su look real pero sí compartió con sus seguidores una imagen donde se la ve su look oro ideal para recibir al 2021: un gran collar, pulseras y una tiara que dice: Happy New Year, todo en dorado.