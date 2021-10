Declaró Matías Morla: "la familia había decidido que fuera a la casa en Tigre"

El ex apoderado y amigo de Diego Armando Maradona, Matías Morla, se sentó por primera vez frente a los fiscales de San Isidro, a 11 meses del inicio de la investigación por el presunto homicidio del futbolista.

Morla declaró no como imputado, sino en calidad de testigo y por pedido expreso de los abogados de Dalma y Gianinna, hijas del ídolo con quien mantiene un histórico enfrentamiento. Si bien la audiencia fue presencial, los letrados de las querellas y de las defensas la siguieron por Zoom. Se esperaba que el testimonio dure varias horas y, en total, estuvo casi tres horas hablando, con un cuarto intermedio para solucionar cuestiones técnicas.

Al llegar, el abogado decidió no hablar con la prensMorla y Maradonaa que está en la puerta de la Fiscalía aunque alcanzó a decir: “Voy a contar lo que vi de Diego, las veces que lo vi”.

En cuanto a la declaración, como se esperaba, apuntó directo contra las hijas de Maradona: “La decisión que había tomado la familia de que Diego vaya a una casa en Tigre era una locura teniendo la casa en La Plata”. Al respecto, agregó: “La internación era mala. Diego nunca hubiese vivido en esa casa”.

Morla, además, se refirió a los días en los que pasó a visitar a Diego en esa casa de Tigre: “No lo veía bien. Tenía la voz extraña, como robótica”. Con respecto al principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, señaló que “no era debidamente informado de lo que pasaba por las personas que estaban con Diego”.

Morla explicó brevemente su relación con cada uno de los integrantes del staff médico de Diego, que ahora están en la mira de la justicia: “Díaz (por el psicólogo) es amigo mío, yo le pedí que atendiera a Diego. A Luque lo conocí por Diego. A él se lo presentó la vida y después él me presentó a mi. A Cosachov (la psiquiatra) la vi una vez en la casa de La Plata”.

El abogado relató, desde su visión, cuál fue el peor período del ex capital de la Selección: “El momento más delicado fue el último, con la separación de Rocío, la falta de fútbol, la pandemia, y el fallecimiento del marido de la hermana. Todo esto lo afectó psicológicamente. Estuvo muy mal en septiembre y octubre. Allí, los cambios ya eran ostensibles. Cuando llevé a Díaz (el psicólogo) fue el peor día que lo vi. En la cancha, el día del cumpleaños, estaba muy mal pero a otro nivel. No conectaba”.

En cuanto al periodo de la internación en la Clínica Olivos, que duró hasta el 11 de noviembre cuando Diego fue llevado a la casa en Tigre, Morla explicó que lo visitó en cuatro oportunidades. Sin embargo, aclaró que no participó de ninguna decisión con respecto al futuro del Diez: “No era función mía. Soy abogado, no médico. Me llamó el director de la clínica, me dijo que había hablado con las hijas y que ellas le dijeron que yo era un problema, que a iba a obstaculizar la decisión del egreso, pero yo le dije que no era el Conde Drácula”.

Con respecto a la internación domiciliaría, Morla repitió: “Cuando a mí me dijeron que la familia había decidió que fuera a la casa en Tigre, dije que era una locura. Había una casa vacía en La Plata. Imaginate que Diego estaba en una mansión en Dubai, con tres autos de alta gama y tres personas que vivían con él para atenderlo: tenía trato de presidente. Ese, claramente, no era el trato que tenía ahí, en Tigre. Diego en esa casa no se hubiera quedado ni 10 segundos. De hecho, no era ni una habitación en donde dormía”

“Con esa plata había que poner tres médicos y él estaría vivo. Pero bue, recordemos que Giannina se había comprometido a traer un médico y que todavía lo estamos esperando”, siguió el ex apoderado.

Los fiscales que llevaron la audiencia adelante, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, quisieron saber sobre la única visita que Morla, según el mismo aseguró, realizó al country en Tigre. Fue el 16 de noviembre, nueve días antes de la muerte: “A mi Diego me respetó como nadie en mi vida. Para mí era todo, y yo era todo para él. Cuando lo vi supe que no estaba bien. Era imposible que no tuviera una televisión en el cuarto, porque él era adicto a ver deportes. Eso ya demostraba que algo estaba muy mal. Cuando lo fui a despertar ese día, estaba tapado. Usó una voz, que no sé cómo describirla, pero que era como muy aguda, con intermitencias. Rara, no era la voz de él. Estaba consciente. Entonces, le dije que después lo venía a ver y le di un saludo, pero él me agarro, me tiro hacia él y me dijo: 'Te amo'. Esa fue la última vez que lo vi”.

Luego, el letrado hizo una breve defensa del médico Luque: “Indudablemente el temperamento que adoptaron fue el equivocado porque Diego está muerto. Me enteré que estuvo todo mal hecho. Que Luque no era informado, que las enfermeras no se comunicaban con él por una orden, y que éste no lo podía ver a Diego. Es corta la situación. Luque me decía: 'Matías, a mí no me decían que pasaba. Yo se lo dejé claro a la familia'. De hecho, de los chats, surge que dijeron que Luque era neurocirujano y que Giannina dijo: 'Yo consigo medico clínico'. Pasa que después es fácil pegarle a Luque, pero se habían comprometido a buscar la casa y también a buscar un médico, y no lo hicieron. Nadie se hizo responsable”.

A las 16, luego de casi tres horas de declaración del testigo, más un cuarto intermedio de una hora y media, la audiencia donde declaró Morla finalizó. La causa, por el momento, continúa con siete imputados: el neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, el coordinaron de la empresa que prestaba el servicio de enfermeros Mariano Perroni, y la nexo con la prepaga Nancy Forlini.

Las estimaciones, en cuanto al tiempo que podría tardar en comenzar el juicio oral, son diversas aunque todas hablan de mediados del 2023, aproximadamente.