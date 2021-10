Denunció que al ganador de Trato Hecho no le entregaron un premio millonario: la respuesta de Lizy

Este domingo, Martín, un participante de Trato Hecho (Telefe) se llevó, por primera vez en la historia del programa, el premio mayor de dos millones de pesos. “La voy a donar la plata”, dijo minutos antes de conocer qué premio tenía en el maletín número 20 que había elegido cuando comenzó el programa. “No me gusta ver a los chicos con hambre y frío y la plata va a ir a los comedores. Yo tengo todos los días comida, mis hijos y mi familia”, agregó el participante antes de conocer la última oferta de la banca que le ofreció un millón de pesos.

Sin embargo, el participante eligió continuar hasta el final y abrir así su maletín. “Vine acá para divertirme, nada más”, aseguró. Lizy Tagliani, conductora del programa, le dio la posibilidad de cambiar el maletín por el número 21 ya que los dos valores que quedaban aún por descubrir eran los 2 millones y otro maletín con 400 mil pesos.

En medio del suspenso y mirada atenta de la conductora como de Roberto Moldavasky, Lizy aclaró: “Martín puede ser el primer participante en la historia de Trato Hecho en llevarse los dos millones”. Minutos después, abrió el maletín y en su interior estaba el premio mayor. “Es todo para ayudar, feliz de la vida”, insistió el participante.

Tras bajar la euforia, el participante se acercó a donde estaba Lizy, quien emocionada le mostró el contenido de los demás maletines. Asimismo, Tagliani se unió a los festejos del ganador al grito de: “¡Ganaste, increíble, no lo puedo creer!”.

“Te juro que no lo puedo creer, se me secó la boca te juro. Vamos. Es todo para ayudar, feliz de la vida. No puedo hablar”, sentenció Martín en medio de toda la alegría, que fue compartida porque ese momento “elevó” el rating del programa hasta picos 12 puntos, coronándolo como el más visto del domingo.

Segundos después, la emoción se transformó en desconfianza y una usuaria denunció en las redes sociales que no le habían entregado el dinero. “En cuántas cuotas se lo entregan, hoy ganó en la pantalla pero no recibió el premio”, escribió poniéndole un manto de dudas a lo que había ocurrido minutos antes en el aire de Telefe.

Pero fue que la propia Lizy Tagliani sería la encargada de darle una respuesta. Lejos de dejar pasar el comentario en la red social, la conductora se encargó de despejar todo tipo de sospechas al responderle: “Creo q en 90 días.. pero como lo grabamos hace tiempo ya lo debe estar por cobrar. Igual lo voy a ayudar y acompañar a donar así q ya lo mostraré. Q vida tan triste la del desconfiado jaaa”. (SIC)

Inmediatamente una gran cantidad de internautas salieron a apoyar el comentario de la artista y se volvieron en contra de la mujer que intentó sembrar un marco de sospechas. Como es sabido, los programas son grabados con varios días de anticipación, y durante la mañana de este lunes desde Telefe confirmaron que Martín ya recibió el dinero que logró ganar por su participación en el ciclo.