Desopilante video de Francella y Flor Peña haciendo sus personajes de Casados con hijos

Por estos días "Casados con hijos" ha vuelto a estar en el tapete debido a la información de que Érica Rivas no va a ser parte del elenco que llevará al teatro Gran Rex, en el mes de enero próximo, aquel divertidísimo ciclo televisivo en el que ella interpretaba a María Elena.

Las discusiones en torno al tema fueron muchas. Y la polémica respecto de Rivas, sus exigencias y la postura de la producción de la obra teatral se multiplicó en los medios. Pero, con independencia de eso dimes y diretes, Guillermo Francella y Florencia Peña optaron por el optimismo y la buena onda. Ellos acaban de regalarles un video divertidísimo a sus seguidores en Instagram.

En dicha red social, los actores que componen a Pepe y Moni Argento, respectivamente, en "Casados con hijos", hicieron mediante una videollamada una interpretación de lo que podría ser la conversación de sus personajes en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Como una manera de ir calentando motores para el estreno teatral que tiene fecha prevista en enero de 2021, el video de más de cinco minutos de duración que hicieron Francella y Peña en los papeles de Pepe Argento y su esposa Moni lleva por título "Desamor en tiempos de cuarentena". El guión es de Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky. La edición, de Renzo Berecoechea.

En el paso de comedia, Pepe recibe el llamado telefónico de Moni, quien se queja por no poder volver desde Santa Fe a su casa. "Eso te pasa por ir a visitar a tu madre, Moni. Quedaste varada allá...", reacciona Pepe, y agrega: "Siempre pensé que la que iba a quedar varada iba a ser ella. ¿Te acordás cuando fuimos de vacaciones a Mar de Ajó y la tuvimos que sacar con ocho guardavidas?".

"Escuché que las varadas y los varados vamos a poder volver a nuestras casas", se entusiasma Moni. Pero Pepe la frena al toque: "No, ahora el ministro Ginés dijo que se complicó todo con los micros y que los varados van a tener que seguir varados. Así que te tenés que quedar allí un tiempito, Moni...".

"¿Estás seguro que la cuarentena son cuarenta meses?", pregunta Moni Argento. Y su marido la deja en el error: "Y, sí, Moni... No lo dije yo, lo dijo el ministro de salud chino. Pero pasa rápido, Moni... Después te venís a casa y...". Ella reclama que necesita "algo hot". "Pero no se puede. Si no, yo estaba encantado", disimula él.

Entonces, Moni le propone a Pepe tener sexo virtual. "Te puedo mandar audios, fotos, videos...", dice. Entonces, entra la frase picante que hace alusión a lo que le ocurrió a Florencia Peña en la vida real: "¿Vos no lo intentaste hacer eso una vez y se te filtró? ¿No eras vos, Moni?", plantea el personaje de Pepe. Y así sigue la charla, desopilante.

Una vez publicado el video, entre los muchos comentarios entusiasmados, se destacó el de Marcelo de Bellis, quien compone al personaje de Dardo, el vecino de los Argento. El actor les escribió a sus colegas en Instagram: "Qué sorpresa verlos, vecinos. Aún en París. Los extraño. Dardo".

Por lo visto, "Casados con hijos"ya empezó con todo su campaña para el desembarco en el teatro Gran Rex en enero de 2021. Y lo está haciendo de la mejor manera: ofreciendo algo de diversión para el público que está pasando la cuarentena.