Después de cinco meses en Gran Hermano, Marcos blanqueó sus sentimientos hacia Julieta Poggio

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron vinculados sentimentalmente desde que comenzó Gran Hermano. Las miradas y el trato entre ambos despertó los rumores de romance, pero ahora el joven aclaró todo para que la historia deje de malinterpretarse. Lo hizo durante una charla con Tomás Holder, el primer eliminado, que regresó al ciclo para acompañar a los finalistas en la última semana del reality.

El rosarino le fue al hueso preguntándole si entre ellos pasaba algo y el candidato a ganar esta edición fue contundente. “No, no. Super amiga”, aclaró. Acto seguido, comentó que seguro todo fue una fantasía que se creó en el exterior, y sostuvo que durante los cinco meses de juego no sintió la necesidad de vincularse con alguien sexoafectivamente. “No me desespera eso, no necesito”, le confió a Holder.

Poggio se sumó a Gran Hermano estando en pareja con Lucca Bardelli, con quien pudo reencontrarse la semana pasada en el SUM de la casa. En varias oportunidades, el joven reconoció que Ginocchio era “un pibe fachero” y que por eso tal vez su novia sentía un poco de atracción hacia él, aunque sabía que no iba a engañarlo. Marcos y Julieta, simplemente amigos en Gran Hermano. (Foto: Captura /Telefe)

Julieta Poggio admitió que sintió algo por Marcos Ginocchio

Días atrás se viralizó otro clip en el que Julieta le contó a Nacho que Wanda le consultó por su vínculo con Marcos. “Wanda ayer así con el primo”, le comentó la influencer. “¿Qué había onda? Tipo que ella pensaba...”, quiso saber él a pura complicidad.

“Me van a matar, pero bueno tengo novio. Y le dije que estaba re enamorada de Lucca (Bardelli)”, añadió ella. Entre risas, le consultó a su confidente: “¿Te acordás que vos me decías?”. “Fue el momento”, cerró, dejando en claro que en alguna ocasión sintió algo por el salteño.

Los fans del reality especulan con que los concursantes podrían conocerse mejor una vez que todo termine, ya que creen que ella se separará de su pareja por los infinitos rumores de infidelidad. Sin embargo, el joven insiste con que las fotos están trucadas y que jamás le faltó el respeto a la modelo, que ya escuchó varios gritos reveladores sobre las aventuras de Lucca en los boliches.