Dios no es Messi, es Beyoncé: la frase del presentador de los premios Grammy que generó revuelo en las redes

Este domingo por la noche, Beyoncé hizo historia y se convirtió en la mayor ganadora de los premios Grammy. Ante la emoción por el récord, el presentador de la gala lanzó una comparación entre ella y Lionel Messi que despertó una ola de críticas en las redes sociales.

“Dios no es Messi, es Beyoncé”, expresó el comediante Trevor Noah, quien estuvo nuevamente a cargo de conducir la ceremonia de los premios de la Academia de la Música. De esa manera, ubicó a la cantante por encima del futbolista argentino, que a finales del 2022, alzó la copa del Mundo con la Selección argentina.

La cuenta de Twitter de TNT de América Latina replicó oficialmente la frase dicha por el presentador de la gala luego de colmarse de orgullo por la victoria de Beyoncé. La artista estadounidense es la que más premios Grammy acumula: 32 galardones en diferentes categorías a lo largo de su extensa trayectoria.

"Dios no es Messi, es Beyoncé", la frase de Trevor Noah replicada por TNT. (Foto: Captura Twitter / tntla).

Así fue la reacción en las redes sociales

“Se metió con una nación entera”, escribió una internauta en el posteo de dicha red social, ya que el conductor de la ceremonia trató de inferior a Lionel. “Messi es la persona más famosa del planeta, ningún yanqui se acerca a su fama”, reaccionó otra persona.

“Miren que los amo a los dos. Pero no amigo, Messi es superior a todos, incluida mi señora”, lanzó otra usuaria haciendo referencia al profundo amor que siente tanto por el futbolista como por Beyoncé. “Ella no llenó toda una ciudad con millones de personas porque traía al país la Copa del Mundo. Si yo fuera Trevor pediría perdón”, opinaron también.

"¿Beyoncé puede hacer esto?", cuestionó una internauta ante la comparación del presentador de los premios Grammy. (Foto: Captura Twitter / sammrivera15).

“La amo a Beyoncé, pero Messi es mi Dios, nuestro Dios, el Dios de todos”, manifestó una mujer en Twitter donde varias personas más se hicieron eco de las palabras de Trevor Noah. “Con mi hombre nadie se mete”, “Los dos pueden ser Dios en lo que hacen, pero nunca hables así de Messi”, “Messi no es Dios. Es el mundo entero”, escribieron otros defendiendo a la estrella de la Selección.

Los usuarios de Twitter desplegaron su creatividad ante la frase de Trevor Noah en los Grammy sobre Messi y Beyoncé. (Foto: Captura Twitter).

Cuáles fueron los reconocimientos que Beyoncé recibió en la gala de los premios Grammy

“Le agradezco a Dios, a mi tío Johnny, que no está acá aunque sí está en espíritu. También quiero agradecerles a mis padres, por empujarme a hacer, a mi hermoso esposo, a mis hijos y a la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”, dijo al recibir la estatuilla por Mejor álbum de R&B gracias a Renaissance.

La cantante oriunda de Texas se llevó el premio a Mejor canción R&B gracias a “Cuff it”, categoría en la compitió con Jazmine Sullivan con “Hurt Me So Good”, Lucky Daye con “Over”, Mary J. Blige Featuring Anderson Paak con “Here With Me”, y Muni Long con “Hrs & Hrs”.

La esposa de Jay Z también se llevó el premio a Mejor grabación dance por “Break My Soul”, una de las canciones más exitosas de Renaissance. Así, la exDestiny's Child se convirtió en la mayor ganadora de la historia de los premios Gramy con 32 galardones en diferentes categorías a lo largo de su larga y exitosa carrera, siendo una de las mujeres más influyentes de los últimos años de la industria de la música.