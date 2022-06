Dolli Irigoyen le dijo "Tini" a Lali Espósito y ella no dudó en responderle: "De ahora en más, vos sos Narda

Durante una entrevista, Dolli Irigoyen contó que tiene una gran relación con Lali Espósito. Su vínculo es muy estrecho, pero eso no impidió que cometiera un error inesperado: en más de una oportunidad, la llamó Tini (Stoessel).

Esta revelación ocurrió cuando la chef estuvo invitada a No es tan tarde (Telefe) y recibió un “carpetazo” en vivo de Germán Paoloski. “Caso: suplantación de identidad. Estrella pop humillada”, leyó el conductor. Y contextualizó: “Evento de Sony en Miami, había varios músicos y Dolli cocina, pero comete un error fatal... Varias veces se refirió a Lali como Tini, delante de ella”.

Entre risas, la cocinera aclaró que tiene una amistad con la intérprete de “Disciplina”. “Lali es un amor. Le cociné muchísimas veces, vino a Espacio Dolli, amasó ñoquis conmigo”, dijo.

Entonces se metió de lleno en la anécdota y explicó: “Había estado hablando con Afo Verde de Tini y yo les cambio el nombre a todas las personas. Soy una bestia. Y de repente le digo 'porque Tini'. Y ella me dice 'Lali'. Pero a los dos minutos, de nuevo le digo 'porque Tini'”.

Luego, continuó: “De repente le digo 'porque Tini'. Y ella me dice 'Lali'. Pero a los dos minutos, de nuevo le digo Tini”. Dolli recuerda que, en ese momento, la jurado de La Voz Argentina (Telefe) respondió con mucha picardía: “'Narda' me dijo. 'De ahora en más sos Narda'. Me la devolvió”.

Cuánto sabe Dolli Irigoyen de Tini Stoessel y Lali Espósito

Tras contar su insólita anécdota, el conductor del ciclo de Telefe la sometió a una serie de preguntas y respuestas sobre Tini Stoessel y Lali Espósito para saber cuánto sabía sobre las ídolas pop.

“Esta de novia con el futbolista Rodrigo de Paul”, leyó Paoloski. Sin dudarlo, la cocinera respondió Tini. “Uno de sus temas se llama 'Disciplina'”, fue la segunda a la que Dolli acertó por Lali.

Sin embargo, en las dos últimas tuvo complicaciones: no supo que el verdadero nombre de Lali es Mariana ni que Tini fue la protagonista de Violetta.

Lali Espósito y Tini Stoessel posaron juntas en una foto: el abrazo que ilusiona a los fans

El 21 de marzo Lali Espósito sorprendió a sus seguidores y saludó a Tini Stoessel por su cumpleaños. En la imagen que subió a sus historias de Instagram, ambas aparecen abrazadas en un estudio de grabación y eso motivó el rumor de que van a colaborar muy pronto en una nueva canción. “Feliz cumple reina”, escribió la autora de “Boomerang”. Lali Espósito sorprendió a sus fans y subió una foto en la que aparece abrazada a Tini Stoessel. (Foto: Instagram / lalioficial)

De esta manera, a pesar de que algunos en las redes sociales insisten en instalar una rivalidad entre dos de las referentes de la música pop en Latinoamérica, Lali demostró que siente un gran cariño y admiración hacia su colega.

No fue la primera vez que la buena onda entre las artistas se hace pública. Invitada a No es tan tarde (Telefe), la ex Violetta adelantó en diciembre que tenía muchas ganas de concretar el “feat”. “Va a suceder, de verdad. Yo estoy segura de que va a pasar”, sostuvo en aquella oportunidad.