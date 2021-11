Efecto Icardi: aseguran que Barby Franco contrató detectives para seguir a Fernando Burlando

Tras la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, la panelista habría sentido desconfianza y tomó cartas en el asunto.

A mediados de octubre, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron la crisis del año después de que el futbolista le fuera infiel con la China Suárez. Las réplicas del escándalo llegaron a todos lados y la pareja de Barby Franco y Fernando Burlando no fue la excepción. Insegura, la panelista decidió contratar un servicio de detectives para seguir al abogado: recibe partes diarios.

En el aire de Pampita Online (NET), Karina Iavícoli reveló que la modelo contrató una agencia de detectives para seguir a su pareja. “A raíz de lo que pasó con Wanda y Mauro sintió desconfianza y contrato el servicio que le pasa un reporte diario. Él se va a enterar esta noche, cuando vea el programa”, detalló la periodista.

Pampita Ardohain, que escuchaba atenta y es amiga de la modelo, puso en duda la información: “Me parece que lo del detective era en otra época y que perdió plata porque no le trajo nada. El señor se portaba bien”. Pero la panelista le aclaró que Barby repitió la metodología: “Volvió a contratar a la empresa, que le sale un montón de plata porque está desconfiando de Burlando”.

La top descartó cualquier posibilidad de engaño y aseguró: “Esta pareja es un fuego. Tiene cuartito rojo como Las 50 sombras de Grey, pero no lo prestan”.

Siempre activa en sus redes sociales, Barby animó a que su más de un millón de seguidores le hicieran preguntas. Entonces, un usuario quiso saber si había posibilidad de que pasara por el altar con el abogado. “Hay una supuesta fecha dando vueltas... Veremos”, respondió ante la sorpresa de todos.

Consultada por sus compañeras de Pampita Online, explicó: “El otro día una seguidora me preguntó si tenemos fecha para casarnos. La verdad es que hace 15 días que Burlando todos los días me dice que nos vamos a casar el año próximo”. Con ironía ella le responde que no se olvide de invitarla, pero el letrado le dice que se casan en el 2022.

“No sé si me está jodiendo, si lo dice en serio. El otro día lo dijo frente a varios amigos y todo el mundo festejaba, pero yo me quedé muda porque no sabía qué decir”, sostuvo con total sinceridad después de suspender varias bodas.