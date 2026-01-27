El caso Romina Gaetani: solicitan la detención de Luis Cavanagh

La causa judicial que involucra a la reconocida actriz Romina Gaetani y a su expareja, el empresario Luis Cavanagh, ha tomado un giro drástico en las últimas horas. Tras semanas de una investigación que comenzó con denuncias por violencia de género, la querella ha decidido avanzar con una medida de máxima severidad: la solicitud de detención inmediata del imputado. Esta decisión se fundamenta no solo en la gravedad de los hechos denunciados originalmente, sino en el incumplimiento de las órdenes judiciales relativas al armamento en posesión del empresario, lo que ha generado una situación de riesgo procesal inminente.

El abogado Ignacio Trimarco, representante legal de la actriz, fue el encargado de oficializar este pedido de detención. Según explicó el letrado este martes, la libertad de Cavanagh representa ahora una preocupación mayor debido a la falta de colaboración con la justicia tras los procedimientos realizados en zona Norte. Semanas atrás, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda que la pareja compartía, donde efectivamente se encontraron armas. Sin embargo, el foco del conflicto se centra ahora en una pieza específica de alto calibre que no pudo ser localizada por las fuerzas de seguridad.

Trimarco fundamentó el pedido de detención específicamente en la desaparición de este artefacto, señalando que, tras verificarse y constatarse la situación, se determinó que Cavanagh es legítimo poseedor de arma de guerra. A pesar de haber sido intimado a ponerla a disposición de la justicia y proceder a su secuestro, el objeto aún no aparece. El abogado destacó la gravedad de que una persona imputada por violencia de género, estando en pleno conocimiento de su obligación legal de entregar un arma de tal magnitud, no cumpla con lo requerido, incluso habiéndose comunicado con él durante el proceso de allanamiento.

Un testimonio desgarrador

Mientras la batalla legal se recrudece en los tribunales, el aspecto humano y psicológico del caso quedó expuesto tras la pericia psiquiátrica a la que se sometió la actriz el pasado 7 de enero. Romina Gaetani decidió romper el silencio y describir el calvario que vivió durante su relación con Cavanagh, calificando el proceso como una destrucción progresiva de su integridad. La actriz compartió un duro testimonio en el que relató cómo la violencia fue escalando con el tiempo, comenzando de manera verbal y actuando por goteo hasta lograr reducirla por completo.

María Fernanda Callejón, amiga cercana de la artista, brindó detalles sobre el delicado momento que atraviesa Gaetani en el programa La mañana con Moria (eltrece). Callejón describió la pericia como un proceso muy profundo y extenso que dejó a la actriz en una situación de extrema vulnerabilidad emocional. En sus propias palabras, Gaetani confesó sentirse rota y admitió la dificultad de procesar cómo permitió que su expareja le pusiera las manos encima. La actriz enfatizó que, aunque a veces estas situaciones se conocen desde afuera, es difícil verlas cuando se viven en carne propia, especialmente debido a los sentimientos encontrados que aún mantiene hacia el agresor.

El relato de Gaetani ante los peritos detalló una serie de conductas de manipulación y sometimiento que fueron minando su autoestima de forma constante. Según su testimonio, el empresario ejercía un control sistemático que incluía la revisión de su teléfono celular y otros hechos que la actriz calificó como irreproducibles. Ante la gravedad de estas declaraciones y el riesgo latente que representa el arma no hallada, se han tomado medidas de protección inmediatas para resguardar la integridad de la víctima.

Finalmente, se confirmó que Romina Gaetani solicitó formalmente ante la Justicia la implementación de una restricción perimetral y la entrega de un botón de pánico. Estas acciones, sumadas al pedido de detención de Luis Cavanagh, buscan garantizar la seguridad de la actriz en un contexto donde el imputado aún no ha entregado el armamento de guerra en su poder, lo que para la querella constituye una amenaza directa y una clara desobediencia a las autoridades judiciales.