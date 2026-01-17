El Chaqueño Palavecino respondió a las críticas por invitar a Milei a cantar en Jesús María

El folclorista Oscar "El Chaqueño" Palavecino se refirió a la polémica que se generó luego de haber invitado al presidente Javier Milei a compartir una canción durante su presentación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural argentino y de fuerte arraigo federal.

Consultado sobre las críticas recibidas, particularmente las del periodista Jorge Rial, quien ironizó sobre su apellido al llamarlo "paga vecino", el cantante fue contundente al afirmar que no responde a ninguna bandera política.

En ese sentido, Palavecino negó haber recibido cualquier tipo de beneficio o contraprestación por la invitación al mandatario y subrayó que las entradas para su espectáculo ya estaban agotadas antes de que se conociera públicamente el viaje de Milei a Córdoba, descartando así especulaciones sobre un aprovechamiento político del show.

El episodio tuvo amplia repercusión en redes sociales y medios nacionales, en el marco de un festival que históricamente convoca a públicos de todo el país y que cada año recibe a miles de asistentes del NOA, incluida Catamarca.