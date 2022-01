El creador de El juego del calamar confirmó la segunda temporada y abrió la posibilidad de una tercera

Sin lugar a dudas, una de las series más populares del 2021 fue El juego del calamar. La ficción de Corea del Sur es uno de los mayores éxitos recientes de Netflix y, por ese motivo, desde la plataforma streaming ya manifestaron su interés por prolongar la vida de esa historia. En una reciente entrevista, el creador de esa ficción, Hwang Dong-hyuk, se refirió a ese tema.

El segundo año de El juego del calamar es un hecho. Si bien Dong-hyuk confesó que inicialmente estuvo muy dubitativo al respecto (aseguró que el guion de los primeros dos episodios de la primera temporada, le tomaron una elaboración de meses), finalmente cedió a la tentación de regresar al sádico mundo en el que transcurre esa historia. De esa forma, Hwang reveló en una nota: “La nueva temporada está en mi cabeza en este momento. Actualmente, estoy en proceso de planificarlo todo”.

Si bien no hay confirmación con respecto a lo que sucederá en los nuevos capítulos, Hwang jugó con algunas posibles ideas, y reveló: “Gi-Hun volverá, y esta vez hará algo por el mundo”. La intención es que el personaje descubra cuáles son los misterios que se esconden detrás de la organización del juego, y luego el guionista contó: “El eje estará puesto en muchas de las personas que él conoció, y a las que comenzará a perseguir”.

Hwan Dong- hyuk en el set de El juego del calamar.

Pero, lo que más sorprendió no fue solo la confirmación de un segundo año, sino que incluso le propusieron al guionista barajar también una tercera tanda de capítulos. Según comentó el propio Hwang, todo está sobre la mesa: “Es cierto que estamos discutiendo una amplia gama de posibilidades para El juego del calamar, y eso incluye una potencial tercera temporada, pero de momento nada está escrito sobre piedra”.

Si se mira el impulso que recibió La casa de papel, una ficción cuyo éxito inicial en la plataforma motorizó la producción de tres temporadas más, no es de extrañar que ahora desde Netflix busquen darle continuidad a otro de sus títulos más populares de habla no inglesa. Por este motivo, los fans de El juego del calamar pueden estar tranquilos, que todo indica que habrá más episodios en un futuro no muy lejano.