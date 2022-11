El departamento que Lourdes de Bandana compartía con su ex fue allanado y lo encontraron destrozado

Luego de que Lourdes Fernández alertara a sus seguidores y denunciara a su expareja ante las autoridades, efectivos policiales se acercaron al departamento que ambos compartían. El resultado del allanamiento fue sorprendente y podría dar peso a la grave acusación de la cantante.

Las imágenes fueron publicadas en exclusiva por A la tarde (América TV) y muestran los distintos daños que se encontraron en el lugar. Con la puesta en marcha de la pesquisa se confirmaron los destrozos. Además, trascendió que no es la primera vez que se toman estas medidas contra Leandro Esteban García Gómez, el ex de la integrante de Bandana. En fotos se muestra la escala del daño de varios enseres pertenecientes a la cantante y su ex pareja. (Fotos: gentileza América TV)

El hallazgo policial: desgarros, quemaduras y desastre

Durante el mencionado ciclo, la periodista Cora Debarbieri detalló lo que se encontró en el domicilio. “Cama de dos plazas en madera con colchón con quemaduras en sus costados, placar de tres puertas sin manijas y puertas rotas, somier de dos plazas y media destruido, desgarrado”, relató al tiempo que aparecían las imágenes.

Y agregó: “Lámpara de pie con pantalla rota. Futón de dos plazas roto y desarticulado. Puertas de madera antigua dañada”. La policía pudo corroborar daños en el interior del departamento de Lourdes Fernández. (Fotos: gentileza América TV)

Qué dijo el ex novio de Lourdes de Bandana tras la acusación que recibió en redes sociales

El viernes pasado, tras el escándalo, Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes, dio su testimonio en el piso de A la tarde (América) y negó las acusaciones de su expareja. “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”, comentó el entrevistado durante el programa.

En ese sentido, explicó que está esperando que el tema se resuelva judicialmente: “Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”. Leandro, la expareja de Lourdes, desmintió las acusaciones de la cantante (Foto: Captura América).

“No vengo a hablar mal de Lourdes. Como un montón de parejas no nos pudimos encontrar. Un error mío quizás fue bloquear su contacto, pero no vengo a decir otra cosa, además de que es una persona maravillosa”, agregó. Para cerrar su descargo, sumó: “Previo a cualquier tipo de acusación, es necesario que intervenga la Justicia”.