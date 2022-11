El descargo de Lourdes de Bandana tras denunciar a su expareja por violencia de género: "Estoy destruida"

Lourdes Fernández, ex Bandana, denunció que sufrió violencia de género por parte de su expareja, Leandro Esteban García Gómez. Tras mostrar un video donde se la ve con la cara llena de golpes, la cantante se grabó llorando desconsoladamente y expresó su dolor por la situación.

La intérprete viajó a Mendoza para presentarse sobre el escenario junto a sus compañeras, Lissa Vera y Viginia da Cunha, y previo a dar el show apareció en sus historias de Instagram y habló a corazón abierto.

"En Mendoza me recibieron con muchísimo cariño. Estoy subiendo esta historia para agradecerles. Hay mucha gente que no sé por qué no cree, dicen que estoy maquillada... Lo último que quería era lastimar a alguien que yo amo, estoy destruida no solamente porque el golpe es más por dentro que por afuera", comenzó diciendo Lourdes entre lágrimas.

"Lo único que quiero decir es que no se queden, yo tardé un montón y no le deseo ningún mal, al contrario, hasta me siento culpable. No quise lastimar a nadie, menos a una persona que yo sentía que era el amor de mi vida", reiteró. Y agregó: "Esta carrera es muy linda porque da muchas satisfacciones, pero es muy solitaria, entonces cuando uno encuentra a alguien que a uno lo quiere... Solo quería agradecerles por los mensajes lindos y el apoyo. El que me conoce, me conoce, y el que no, se va a cagar. Duele, pero me importa una mierda. Acá estamos porque el show continúa, pero estoy rota".

Qué le pasó a Lourdes de Bandana

Lourdes Fernández, la ex Bandana, contó este viernes a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de una brutal paliza por parte de su expareja, Leandro Esteban García Gómez.

Tras ver el fuerte video en el que la cantante mostraba cómo su rostro y cuello están llenos de hematomas, Virgina Gallardo se comunicó con Lourdes inmediatamente para conocer cómo se encontraba. Fue al final de Intrusos, cuando la panelista hizo referencia a lo sucedido: "Son muy fuertes las imágenes, es muy fuerte la denuncia. Me toca con alguien que no es mi amiga, pero es muy cercana, es compañera mía en el teatro y de camarín".

"Estas imágenes me impactan muchísimo más porque hoy es el día contra la violencia a la mujer. No se puede creer que haya una persona que pueda hacer eso", comentó Florencia de la V, quien luego le pidió al locutor del ciclo, Héctor Rossi, que leyera el conmovedor escrito con el que la artista se refirió a lo sucedido.

"Todos en el edificio creían, según él, que gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien. No tengan miedo", expresó Lourdes. Además, Fernández confesó que su pareja hizo graves cosas sin su consentimiento: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba, me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas".

"Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", concluyó Lourdes.

El ex de Lourdes Fernández irrumpió en el estudio de A la Tarde tras ser denunciado por la cantante

Luego de que Lourdes Fernández, la ex Bandana, denunciara por violencia de género a su ex, Leandro Esteban García Gómez, este irrumpió en el estudio de A la Tarde (América), y habló de su relación con la cantante.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medio de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", comenzó diciendo el ex de la artista.

Luego, sostuvo que el video que subió Lourdes en su Instagram lo tomó por sorpresa. "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está", aseguró.

Y concluyó: "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa".

En medio de la entrevista, la figura se comunicó con A la Tarde, pero como la llamada tenía algunas complicaciones técnicas, poco se lograba entender lo que decía. Aunque, alcanzó a escucharse que Lourdes afirmó que se habían visto el día anterior.

Minutos después, la cantante le mandó unos audios por WhatsApp a Cora Debarbieri y la panelista los reprodujo al aire: "Es un descarado. Tengo todas las pruebas, en mi cara y en mi cuerpo. No nos dejemos estar y denunciemos".

Por su parte, Mauro Szeta reprodujo los dichos de Lissa Vera, quien afirma el maltrato de Leandro hacia su colega: "Habló Lissa Vera: 'Yo sabía que había algo raro, no nos quería contar', 'Una vez la vi desfigurada', 'Cada vez que tenía un evento, el novio la psicopateaba. La dejaba afuera de su casa, le escondía las llaves'", escribió el periodista.