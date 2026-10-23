El doloroso descargo de Emanuel Ortega tras las declaraciones de Julieta Prandi

El músico Emanuel Ortega habló por primera vez sobre su reciente separación de la actriz Julieta Prandi. A través de una publicación en su Instagram, el artista pidió respeto por su situación y solicitó frenar las versiones que circularon sobre la ruptura.

"No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas", escribió en los primeros párrafos del comunicado.

En ese sentido, explicó que el descargo funciona como la "única excepción" para callar los rumores que circularon en los últimos días: "Hago esta única excepción con el fin de pedir, por favor, que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes".

Entre las versiones que circularon en los últimos días, a Emanuel se lo vinculó con su expareja Ana Paula Dutil, con una amiga de ésta, Mariana Marx, y con la cantante Josefina Lynch. A pesar de que la última negó estar con el músico, Julieta Prandi dio a entender que algo pasó entre ellos dos.

En ese sentido, Emanuel desmintió que las versiones se acerquen a los hechos reales: "Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada, tienen que ver con la realidad... y eso duele".

"Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido", opinó, y agregó un textual que confirmó que él no fue quien terminó con la relación: "Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas".

Por último, volvió a pedir que cesen las versiones y que respeten su duelo: "Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario".