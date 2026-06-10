El duro diagnóstico de Ricardo Darín por el femicidio de Agostina Vega: "Esa chica hoy..."

Ricardo Darín se refirió con contundencia al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. En una entrevista realizada en Europa, el actor denunció la gravedad de la situación y la responsabilidad de quienes deberían garantizar la protección de las víctimas.

Darín calificó a quienes dejaron en libertad al principal acusado, Claudio Barrelier, como parte de una "línea de energúmenos", cuestionando la actuación de los mecanismos de justicia frente a un crimen de extrema violencia. "La situación es tremenda; lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no solo los movimientos feministas, sino también los hombres de la ciudadanía y la humanidad deban pensar: ¿cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y amparados por otros que están peor?", señaló.

Un crimen que conmociona

Según Darín, el caso de Agostina Vega evidencia un patrón de violencia extrema que no fue detenido a tiempo:

Secuestro de la víctima.

de la víctima. Violación previa al asesinato.

previa al asesinato. Asesinato y descuartizamiento a manos de Claudio Barrelier.

a manos de Claudio Barrelier. Enterramiento del cuerpo por el agresor.

El actor recordó que Barrelier ya tenía denuncias previas por violencia de género, fue detenido y posteriormente liberado. "Si esa línea de energúmenos hubiera hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica estaría viva hoy", sostuvo Darín, subrayando la responsabilidad institucional en la tragedia.

Reflexión sobre la violencia y la sociedad

Darín llevó el análisis más allá del caso puntual, cuestionando la violencia en términos generales y su impacto en la sociedad:

"¿Qué pasa con la violencia en el mundo?"

"¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres?"

"¿Qué ocurre con los hombres?"

El actor admitió que estas no son simples preguntas, sino cuestionamientos urgentes que deben dirigirse a la ciudadanía en su conjunto. Además, hizo un llamado a la autocrítica social: "Propongo que todos tratemos de recordar, en nuestro grupo de amigos, si no detectamos en algún momento señales de alarma de violencia y que, en un determinado contexto, hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad violenta. Al final, eso termina por ser lo que hizo este hombre con esta pobre chica".

Crítica a los discursos negacionistas

El actor también cuestionó la postura de ciertos gobiernos que niegan o minimizan la violencia de género. "¿Cómo se les ocurre negar, cómo les entra en la cabeza?", expresó, denunciando la existencia de discursos que relativizan la gravedad de estos hechos.

Un llamado a la acción

El mensaje de Darín, más allá de la condena del crimen, es un llamado a la conciencia colectiva. Su intervención enfatiza que la prevención de la violencia de género requiere: