El hijo de Natacha Jaitt reveló la última charla con su mamá: "Si no hubiese ido a lo de Mirtha, estaría viva"

Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, fue uno de los invitados de LAM y emocionó al reconstruir cómo fue la última conversación que mantuvo con su mamá antes de su muerte, ocurrida el 23 de febrero de 2019.

La mediática falleció a los 41 años y fue encontrada sin vida en el salón de eventos Xanadú, ubicado en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Desde entonces, tanto Valentino como Ulises Jaitt sostienen que el fallecimiento no fue por causas naturales.

"Si no hubiera ido de Mirtha, estaría viva... Siento que a mi mamá la mataron", expresó el joven durante la entrevista con Ángel de Brito.

Cómo fue la última conversación entre Valentino Yospe y Natacha Jaitt

Al rememorar aquella jornada, Valentino contó que estaba en la casa de un amigo cuando recibió la noticia del fallecimiento de su madre.

"Cuando me enteré de la muerte de mi mamá estaba en la casa de Gonza, un amigo de la primaria", comenzó.

Luego recordó la charla que mantuvieron antes de que Natacha asistiera al evento donde, horas más tarde, perdería la vida.

"Mi mamá iba a ir al lugar donde fallece. Me dijo: 'Valentino, tengo que salir, tengo que ir a un evento. Capaz no vuelvo hasta el domingo, voy a estar 24 horas ahí'. Yo le pregunté si quería que me fuera a dormir a la casa de un amigo. Ese día habíamos discutido porque había llegado tarde a mi casa", recordó Valentino.

Los últimos mensajes que intercambiaron antes de la tragedia

El hijo de la mediática explicó que finalmente decidió quedarse en la casa de su amigo y que, durante la madrugada, tuvo el último intercambio de mensajes con su mamá.

Los últimos mensajes entre Natacha Jaitt y su hijo pic.twitter.com/b8vaQ5DPVn — Vía País (@ViaBsAscomar) July 23, 2026

"Agarré mis cosas y me fui a lo de Gonza. A las dos de la mañana agarré el celular y tenía un mensaje de ella que decía: 'No me avisaste que llegaste, ¡sos boludo!'. Yo le respondí: 'Disculpá, mamá. Te aviso mañana cuando salga. ¿Me pasás a buscar?'. Ella me contestó: 'Sí, yo te paso a buscar'. Entonces le puse: 'Te amo, má'. Y ella me respondió: 'Yo te amo más'", reveló el hijo de Natacha Jaitt.



