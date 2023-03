El grave conflicto entre Romina Uhrig y su sobrino: Acusación de robo, desaires y un descargo

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig organizó una fiesta para reencontrarse con todos sus seres queridos. El detalle que llamó la atención fue que no invitó a Fabián Herrera, su sobrino, quien había ido a visitarla a la casa más famosa del país.

Molesto, el joven compartió un descargo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Pepe Ochoa sorprendió al revelar el escandaloso conflicto familiar que hay detrás de este distanciamiento de la exdiputada y su sobrino. Romina Uhrig junto a su sobrino Fabián Herrera en la casa de Gran Hermano. (Foto: Captura Telefe)

Los detalles del escandaloso conflicto familiar de Romina Uhrig

“Acá te vamos a contar la verdad de por qué Fabián Herrera está enojado con su tía Romina Uhrig”, anunció el panelista en los perfiles sociales de El ejército de LAM (América). Y continuó: “Fabián Herrera subió un posteo a las redes sociales y todos pensamos que tenía que ver con la fiesta que Romina había dado en la casa de Walter Festa, pero eso no es así. Es un poquitito más grave”. El sobrino de Romina Uhrig hizo un posteo con una fuerte indirecta para la exparticipante de "Gran Hermano". (Foto: Instagram / roina_uhrig / _fabian.herrera_)

Acto seguido, Ochoa reveló: “El miércoles a la noche, Romina llamó a Fabián y lo acusó de robarle plata y acciones a través de la cuenta de Instagram, porque es él quien desde hace cinco meses maneja su perfil”.

El influencer señaló que Fabián no solo no recibió ningún agradecimiento por haberse encargado de las redes de su tía durante todo este tiempo, sino que lo único que obtuvo fue un llamado acusatorio. “Este llamado, sumado a la no invitación de Fabián ni de nadie de la familia a la fiesta del fin de semana en lo de Romina, es lo que hizo que él explote en las redes sociales”, concluyó.

El reclamo del sobrino de Romina Uhrig tras no ser invitado a la fiesta familiar

Tal como había adelantado en Gran Hermano, Romina Uhrig organizó este sábado una fiesta para reencontrarse con todos sus seres queridos. El evento tuvo la presencia de sus hijas y también de su expareja, el exintendente de Moreno, Walter Festa, pero no de su sobrino, quien fue a visitarla a la casa más famosa del país. Romina Uhrig organizó una gran fiesta y su sobrino le hizo un reproche porque no lo invitó. (Foto: Instagram / elejercitodelam / _fabian.herrera_)

Molesto, el joven compartió un descargo en su cuenta de Instagram. “A la gente un día le servís y el otro no, no metan todo de sí para proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más, pero bueno... todo sirve de experiencia. Solo para favores”, expuso en una historia.