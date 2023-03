El inesperado anuncio de Santiago del Moro que cambiará el rumbo de "Gran Hermano"

Santiago del Moro anunció un importante cambio que sorprenderá a los participantes de Gran Hermano (Telefe). Según dio a conocer en su programa El Club del Moro (La 100), a partir de hoy ingresarán familiares a la casa más famosa del país y cambiarán el rumbo emocional de los cuatro hermanitos que quedan.

“Vamos a ver cómo y de qué manera”, explicó el conductor en su ciclo radial dando a entender que será llamativa la manera en la que esos seres queridos aparecerán en el reality. Además, recalcó que esa no es la información que está en la valija de Walter “Alfa” Santiago y que “solo tres personas” saben lo que hay en su interior.

“Se rumoreaba que yo iba a entrar con las hijas de no sé quién. Yo voy a entrar en la casa de Gran Hermano cuando me lo permita. Pero nunca voy a entrar con una familia”, dijo Santiago sobre las especulaciones que habían aparecido respecto a la entrada de las hijas de Romina Uhrig, ya que ella tiene demasiadas ganas de verlas. “Imaginate que entre la mamá o una familia que no es la mía. Con mis hijas tendría que entrar”, agregó contundente.

Luego, confirmó: “Desde hoy empiezan a entrar las familias”. De esa manera, a partir de este lunes aparecerán los seres queridos tanto de la exdiputada como de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares y por ese motivo cambiará el rumbo del certamen ya que les darán una última motivación para las semanas finales del juego. “La prueba del líder va a ser en dos días. El que gana la prueba pone un paso en la final”, sumó del Moro.

Romina Uhrig especuló con la entrada de sus hijas a Gran Hermano y en las redes hablaron de “acomodo” y estafa

En el diálogo con Julieta, Romina se mostró contenta con la posibilidad de que sus hijas entren a la casa. “Me encantaría que puedan compartir esto que me hace feliz, y que puedan compartirlo conmigo acá dentro”, comentó. “Para que suceda, tiene que ser por la tarde”, aportó la influencer.

“Quiero que conozcan dónde dormía, dónde cocino, en fin, dónde estoy viviendo. Que Mía se ponga a cocinar conmigo, que a ella le encantan los waffles y los panqueques. Y a Feli le encantan también, así que van a querer comer”, agregó.

Romina se mostró entusiasmada con la posibilidad de que ingresen sus nenas. “Qué lindo sería vivir esta experiencia acá, con mis hijas por un día. Creo que ellas por las tardes o a la mañana, antes de la noche, se puede”, agregó.

Inmediatamente, algunos tuiteros criticaron los comentarios de Romina. “¡¡¡Dejen de verlo!!! ¡¡La gran estafa es!!”, mencionó uno. “Cómo se nota que ya lo tenían planeado desde hace tiempo”, escribió otro. “Demasiado obvio todo”, tuiteó un tercero.