El influencer Santi Maratea quiere reunir dos millones de dólares para ayudar a una bebé

Luego de ayudar a la comunidad Wichi en Salta y la organización Madres de Trata, Santiago Maratea inició una nueva colecta solidaria. El influencer busca conseguir dos millones de dólares para costear el medicamento de Emma, una beba de siete meses que padece Atrofia Muscular Espinal (AME).

Bajo el lema “Todos por Emmita”, Maratea inició esta colecta en sus redes sociales a la que se fueron sumando muchos famosos. Por estas horas batió un récord al recaudar más de 200 mil dólares.

Emma tiene AME tipo 1. Esta es una enfermedad genética neuromuscular muy rara y grave que no le permite moverse ni respirar adecuadamente. Pero hay una esperanza que depende de que la beba reciba “Zolgensma”, el medicamento más caro del mundo, antes de los dos años.

Los papás de Emma, Enzo y Natalí, se mostraron muy agradecidos en las redes con la colaboración de la gente y por el activo compromiso del influencer que cuenta con una amplísima llegada. Hasta el momento llevan recaudados el 35% del valor total de droga y le quedan 276 días para cambiarle la vida a esta nena.

Lejos de asustarse por la cifra, Maratea se puso la meta de conseguir los 2.1 millones de dólares que cuesta la droga. A diario comparte en sus redes el avance de la recaudación y las distintas formas de hacer una donación: Mercado Pago, Pay Pal y Go Fund Me.

Otras estrategias

Además de pedir una colaboración económica, el influencer incentiva a sus más de 800 mil seguidores a realizar distintas movidas para llegar más lejos con la colecta.

En esta línea les pidió que llenaran de comentarios el último posteo del laboratorio que hace la droga para exigirle que haga un descuento en la compra. Según indicó, a los papás de la nena les dijeron que se lo podían hacer, pero él apuesta a que el porcentaje de descuento sea mayor del ofrecido por la firma.

Por otra parte puso en marcha el plan Kardashian. Al respecto, explicó: “Hay ciertos famosos que si llegamos a ellos no les vamos a pedir difusión, le pedimos dinero. (...) Hay que pensar bien porque no es simplemente bombardear una cuenta como hicimos con el laboratorio porque no funciona”.

Entonces ahondó en su idea: “Buscar famosos millonarios es muy fácil, el tema es buscar famosos millonarios a los que nosotros le podamos servir de algo. Y las Kardashian entran en esta ecuación de famosos multimillonarios que nos necesitan”.

Acto seguido explicó su plan que consta de cuatro fases y que apunta a llamar la atención de Kris Jenner. “Tiene 75 mil seguidores, entonces primero tenemos que lograr que esa cuenta explote en seguidores. Segundo, dejás un comentario tirando buena onda al producto. Tercero, poner un comentario contando lo de Emmita. Y cuarto poner otro comentario etiquetando a tu Kardashian favorita”, detalló.

En tan solo media hora, getsafely -el emprendimiento de Jenner- ya cuenta con 148 mil seguidores y miles de comentarios en su último posteo.