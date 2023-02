El insólito motivo por el que Fede Bal lavaba sábanas a las 3 de la mañana: No es como piensan

Federico Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo. Es que la joven se hartó de las reiteradas infidelidades del actor. Sin embargo, uno de los detalles que más llamaron la atención fue que habría descubierto los engaños por un artefacto doméstico inteligente.

Este martes el artista conversó con el móvil de Intrusos (América) y al ser consultado por el “lavarropas gate” expresó: “Sí, lavé un montón de sábanas, ropas y cosas a las 3 de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé”.

Si bien el actor no quiso dar más precisiones sobre el tema, el Pablo Layus indagó: “¿Ella recibió la notificación en su celular y te preguntó?”. “Sí, me preguntó. Pero posta que era otro el contexto. Sé que parece que es como que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero realmente no fue así”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri. Fede Bal y Sofía Aldrey fueron descubiertos reconciliados en un hotel de Córdoba

Al volver al vivo, el notero contó que él estaba al tanto del motivo por el que Fede lavó sus sábanas a las 3 de la mañana. “Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones ni fiestas en su casa. Eso no se cumplió. En una reunión, uno de los invitados no se sintió bien y lanzó todo”, reveló.

A modo de cierre, explicó que en ese momento Sofía comenzó a sospechar de Fede y ahí se dio cuenta de que él jamás cumplió con la promesa de terminar con las fiestas.

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey hubo un dato que no pasó inadvertido: la joven habría descubierto los engaños por un artefacto doméstico inteligente.

“Ellos tenían el lavarropas con wifi. Entonces, ella desde su teléfono veía como Fede ponía a lavar las sábanas cuando se iban las minas de la fiesta”, aseguró Yanina Latorre a comienzos de febrero. “¿Quién se la pasa lavando las sábanas a las tres de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y tiene que limpiarlas antes de que llegue la novia”, sentenció.

En ese entonces, el “modus operandi” del galán despertó una ola de memes en las redes sociales, donde varios usuarios se preguntaron cuánto costaba el lujoso artefacto que permitía lavar la ropa a distancia. Quienes quieran adquirirlo deberán pagar entre 200 y 300 mil pesos, aunque el valor varía según la capacidad: la mayoría soporta 8 o 10 kilos de prendas.