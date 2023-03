El Kun Agüero enfrentó las versiones que indicaban que había tenido un encuentro íntimo con Gianinna Maradona

La noticia era una verdadera bomba. En la edición del jueves de LAM, Pepe Ochoa aseguró que Sergio el Kun Agüero había tenido un encuentro secreto con Ginainna Maradona, la madre de su hijo Benjamín, de quien se separó en el año 2012. “Estuvieron juntos en el mismo hotel”, aseguró el panelista en referencia a un conocido resort de Punta del Este.

Y agregó: “A Agüero lo contrataron como la imagen del Casino y me cuentan que él la invitó a ella. Usaron un ascensor de servicio que no usa nadie y lo confirmamos porque nos mandan pruebas. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto que él. Y no fue a llevarle al hijo”. Cabe señalar que, si bien la hija de Diego Maradona se separó de Daniel Osvaldo, su última pareja, nada se sabía de una supuesta crisis del Kun con su novia, Sofía Calzetti, lo que le daba un tinte más escandaloso a la información.

Sin embargo, al ser consultado por Estefi Berardi en Mañanísima, el exfutbolista desmintió terminantemente esta versión. “Ella vino hace unas semanas a traerme a mi hijo y nada más”, le respondió el Kun a la panelista mediante un mensaje que ella se encargó de leer. Y agregó: “Me dice que no es así. Que por qué se da una información falsa sin preguntar cuál fue el motivo por el que viajó Gianinna. Ella fue con el hijo, pero no pasó este fin de semana. Este fin de semana él estuvo todo el tiempo con su papá y Gianinna estuvo en Argentina por el cumpleaños de su sobrina (Roma, hija de Dalma) que fue el domingo”.

Luego detalló cómo seguía el mensaje de Agüero: “Esto lastima a mi pareja y a Benjamín y estas cosas me calientan. Encima estoy jugando un torneo de poker”. La hija menor de Claudia Villafañe, por su parte, subió a sus historias de Instagram una foto de su hijo de espaldas, con ropa de futbol, y escribió: “Sé fuerte. Todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo”. La publicación de Gianinna Maradona

Cabe recordar que, a fines de febrero, Nancy Duré había contado en Intrusos que Gianinna se había separado de Osvaldo por los celos de éste último con el Kun. “Hubo un hecho puntual que detonó un verdadero escándalo y que tuvo que ver con el cumpleaños número 14 de Benjamín”, relató la periodista. Y explicó que el músico no quería que el exjugador de la Selección Nacional estuviera presente en el festejo, pedido al que la hija del Diez no accedió.

Según explicó Duré, esto habría derivado en una discusión. “Finalmente, Daniel Osvaldo no estuvo en este cumpleaños, en el que sí estuvo por supuesto el Kun Agüero, y la relación se terminó”, sostuvo. Y dejó en claro que el círculo íntimo de la joven no querían que ella se reconcilie nuevamente con el líder de Barrio Viejo.

“En general, cuando hay una separación la familia se pone triste porque nadie quiere ver a una persona del círculo íntimo que se separa...”, dijo la periodista. Pero aclaró: “En la familia de Gianinna yo te diría no que están festejando, pero sí que ruegan que esta sea la definitiva porque saben que es una relación súper tóxica”. Cabe señalar que Osvaldo es padre de Gianluca, de su relación con Nina Oertlinger, de Victoria y María Helena, de su vínculo con la italiana Elena Braccini, y de Morrison de su pareja con Barón. Pero no tiene un trato cotidiano con ninguno de ellos y mantiene conflictos con todas sus ex.