El llanto de Furia de GH al revelar su dura historia familiar: "No tenía para comer"

Juliana “Furia” Scaglione es una de las participantes más queridas dentro de Gran Hermano (Telefe). Si bien siempre le hace honor a su apodo, en las últimas horas se volvió viral porque reveló su dura historia familiar y se largó a llorar.

“No tenía para comer porque tenía que pagar cosas de mi papá”, le contó Furia a Lucía Maidana mientras estaban en el patio. En medio de su angustia, no pudo controlar sus lágrimas y cuestionó a sus jugadores que no valoran lo que hay dentro de la casa.

Tal como se sabe desde que ingresó al reality, Juliana es instructora deportiva y siempre tuvo pasión por entrenar. Sin embargo, recordó un diálogo que tuvo en ese momento con sus amistades del gimnasio: “Yo comía arroz y huevo, comía mucho arroz. Un día me puse re mal y les dije a mis compañeros: 'No tengo comida para competir, quiero competir y no puedo'”.

“Siempre seguí entrenando”, aseguró Furia, dejando en claro que persiguió sus sueños más allá de las dificultades que la vida le presentaba. Sobre esa situación económica, señaló: “Estaba pasando un momento re de mier... Mis hermanos no me hablaban. Me re enojé porque dije '¿por qué tengo que pasar por esto, por qué la vida me castiga?'”.

Además, mientras charlaba con Lucía, Scaglione hizo una reflexión sobre toda la comida y las comodidades que tienen dentro de la casa. “Yo no puedo creer que estoy acá, que es un lugar re caro. Tengo una pileta a disposición, tengo un gimnasio entero. Y eso sale oro”, dijo.

Por eso, cuestionó a los demás participantes que no se conforman con algunas cuestiones del reality. “Hay gente que no valora, como hace la vieja de mier... esta. Y eso no me gusta”, expresó haciendo referencia a Virginia Demo.

La hermana de Furia de Gran Hermano pidió un particular canje para el gato de la participante y hubo polémica

Furia de Gran Hermano 2023 (Telefe) extraña mucho a su gato Otto, que ahora quedó a cargo de su hermana, quien se animó a pedir un jugado canje para él en las redes sociales. A través del canal de difusión del Instagram oficial de la participante, les pidió a sus fans que unieran fuerzas para que una reconocida marca le de alimento balanceado a la amada mascota, pero su mensaje despertó críticas entre los seguidores de los otros jugadores del reality.

Esta solicitud de publicidad llegó en medio de un fuerte rumor que circuló sobre la mascota y su dueña. En medio de versiones sobre la implementación de la prueba semanal llamada “Congelados”, donde ingresa un ser querido que no pueden tocar para no perder el presupuesto de la comida.