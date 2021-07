El mensaje hot de Flor Peña para el Dibu Martínez que se viralizó en las redes

Florencia Peña se cruzó con usuarios de Twitter que la atacaron por realizar una fogosa publicación sobre Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina y héroe en la victoria por penales frente a Colombia en las semifinales de la Copa América.

A la medianoche, luego de que se conocieran algunas imágenes con sonido ambiente en las que se podía escucha al arquero argentino intimidar a sus rivales con provocaciones e insultos, la conductora de Flor de Equipo dejó un fogoso mensaje en las redes sociales: “Si Dibu te habla así en los penales, imagínate en la cam?.”.

Ya por la mañana subió la apuesta. “Mirá cómo te como. Quedé manija de anoche”, escribió Peña junto a una foto en la que se la puede ver posar en lencería.

Ambos tuits tuvieron mucha repercusión, lo que generó una catarata de comentarios buena onda y también aparecieron mensajes desubicados que despertaron el malestar de la actriz. Para esos desubicados, minutos más tarde llegó la respuesta: “No se confundan conmigo. Yo no soy pu..., soy pu...sima.”, señaló. Inmediatamente, recibió el respaldo de muchos de sus seguidores.

Horas más tarde, durante el programa de Flor de Equipo, Peña volvió a hablar del tema. La charla surgió a raíz de un caso de violencia de género en La Plata, donde un hombre escribió con aerosol y también generó un incendio en la entrada del edificio en la que vive su expareja. “Acá hay una cuestión en la que el Estado debería intervenir, como la víctima no puede hacer nada al respecto, tampoco vecinos tienen que tolerar que venga un loco y les prenda fuego el edificio. Además, si vos estás viendo esas pintadas y cómo prende fuego, el nivel de impunidad de ese tipo es enorme”, expresó.

“Está poniendo 'put... del noveno'. Está poniendo el departamento, el piso. Además de un violento, es un idiota”, continuó la conductora, a lo que Nancy Pazos acotó: “Y desde un lugar arcaico. Es una palabra que los chicos de hoy no usan, eso de decirles 'put...'”.

Sin embargo, Peña le explicó que estaba equivocada. “Sí, la usan. Hay que vaciarles un poquito la cabeza porque nosotros hablamos de 'los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes', y yo ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200 mil 'put...' Hay que erradicar esa palabra o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tujes”.