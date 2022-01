El minuto a minuto de la odisea de Campi y sus hijos: estuvieron varados 13 horas en la ruta

El 2021 fue un año en el que Martín “Campi” Campilongo no paró de trabajar. Por ese motivo, el humorista viajó junto a sus hijos unos días a la Costa para recargar energías. Todo había salido cómo esperaba, pero su regreso terminó transformándose en una odisea: el auto que manejaba se rompió en la Ruta 2 y la grúa que debía auxiliarlo tardó más de 13 horas en asistirlo.

A través de su cuenta de Instagram, el ex VideoMatch compartió los detalles de una tarde y una madrugada para el olvido. “14:30 llamo al seguro”, anunció en una historia donde mostró su auto detenido en medio de la ruta. La situación se prolongó mucho más de lo deseado y el actor se dirigió a una estación de servicio para pasar la noche. “1:30 del otro día, sigo esperando”, publicó.

Campi contó los detalles de su dramática madrugada en la Ruta 2.

La demora hizo que Campi terminara sociabilizando con los empleados de la estación de servicio. “Me hice amigo de Martín y Pancho. Mientras tanto, la aseguradora me hace esperar con la musiquita”, comentó.

Campi se indignó por la demora de la grúa tras quedar varado en la Ruta 2.

Finalmente, la grúa llegó a las 5 de la mañana y el humorista lo celebró con una selfie. “¡Amanece en la ruta! Gracias a... seguros!”, lanzó en otra historia. Y, pese a su enfado, nunca dijo el nombre del servicio que tenía contratado.

“Más de 13 horas... Estuve esperando desde las 16:30 que venga la grúa de la empresa aseguradora. Vino por mí a las 5:00 del otro día. Muy recomendable empresa de seguros”, ironizó en un posteo.

Mientras Campi estaba varado, Denise Dumas conseguía su boleto de vuelta a “MasterChef Celebrity”

A diferencia de su esposo, Denise Dumas tuvo una noche más que agradable este domingo. La modelo logró imponerse en el repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) y regresó al programa junto a Juariu.

La prueba que debían enfrentar los participantes era el armado de una torta caribeña, una especialidad de Mecha Solís, una Chef que trabajó con Germán Martitegui y que fue la invitada de la noche.

El caso de la pareja de Campi fue el más particular: su torta se desarmaba como si fuese un castillo de arena. Sin embargo, como estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para quedarse, insistió y logró terminar. “Fue una decepción cuando me fui. Decepcioné a toda mi familia. Así que me preparé un montón. Uno vuelve distinto porque ya está, no hay nada que perder”, le dijo a Santiago del Moro.

A pesar de que su torta se cayó y tuvo que rearmarla en más de una oportunidad, el esfuerzo tuvo premio. El sabor fue más importante que la estética y consiguió su boleto de vuelta.