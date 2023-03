El padre de Marcos Ginocchio se lanzó a la política en Salta

Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de la décima edición de Gran Hermano (Telefe), con el 70,83% de los votos positivos del público. El “Primo” se convirtió en uno de los favoritos del reality, que se estrenó el 17 de octubre de 2022. Su padre, José “Tano” Ginocchio, se habría presentado como candidato a las elecciones de la provincia de Salta, horas antes de la final del ciclo conducido por Santiago del Moro.

José “Tano” Ginocchio, el padre del ganador del reality, trabaja actualmente como subsecretario de Limpieza Urbana en la Municipalidad de Salta. Pero, 48 horas antes de que Del Moro anunciara que Marcos era el finalista definitivo de Gran Hermano, el funcionario se presentó como candidato del peronismo en la lista de concejales que encabeza la intendenta de la ciudad, Bettina Romero. Según informaron medios locales, el cierre de listas se produjo la noche del sábado. ARCHIVO-. José Ginocchio entró a la casa de Gran Hermano durante la estadía de MarcosFacebook: José Alberto Ginocchio

El padre del ganador del concurso se sumó a la lista de Frente Unidos por Salta, con el que Romero buscará la reelección el próximo 14 de mayo. La actual intendenta de la ciudad es hija del senador Juan Carlos Romero y Ginocchio será candidato a concejal detrás de Jacqui Cobo, actual subsecretaria de Promoción Social.

En diálogo con Medianoche (10 TV), José Ginocchio destacó los valores de su familia, conformada por su matrimonio y tres hijos: Valentina, José y Marcos. “Nuestra familia se caracteriza, primero, por tener esa característica del amor, la fraternidad, el entendimiento y, sobre todo, ser muy empático el uno con el otro. Y ellos [sus hijos] son muy unidos, a pesar de las distancias”, apuntó.

José Ginocchio explicó quién es Julieta Illescas

Durante la final de Gran Hermano, el pasado lunes 27 de marzo, la familia de Marcos Ginocchio aguardaba en el estudio de Telefe la llegada del ansiado ganador. Entre los asistentes para saludar al salteño, se encontraba Julieta Illescas, quien se especuló y se difundió que sería la novia de “El Primo”. Ante los rumores de un noviazgo que se mantendría oculto durante los cinco meses de aislamiento que permaneció en la casa más famosa del país, José Ginocchio salió a aclarar de quién se trataba la joven.

“La novia de Marcos”, compartió la periodista Marisa Brel, durante la gala final de Gran Hermano, en una fotografía en la que apareció con Illescas en el plató. Y describió: “La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de 'El Primo'. Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”

Ante los crecientes rumores, José Ginocchio salió a aclarar su vínculo. “Marcos tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron. Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero. Veremos qué pasa ahora”.