El pantalón de Messi en el cumpleaños de Antonela que llamó la atención de sus seguidores

El 26 de febrero Antonela Roccuzzo cumplió 34 años y, para celebrar ese día tan especial, realizó un festejo íntimo en Barcelona, donde viven sus amigos más cercanos, a pesar de estar, con su familia, radicada en París. Junto Lionel Messi, Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, y Césc Fabregas y su pareja, Daniella Semaan disfrutaron de una tarde entrañable entre juegos, bebidas y comida. Las postales del evento fueron escasas, pero en las compartidas en Instagram por la rosarina los seguidores no dejaron pasa un peculiar detalle.

“For ever”, escribió la cumpleañera junto a una tierna postal del festejo donde se la pudo ver junto a su esposo y sus dos parejas amigas. Todos sonreían ante la cámara y se mostraron muy cariñosos entre ellos. Si bien siempre las fotos que suben el futbolista y la emprendedora suelen ser celebradas por sus millones de fans, en esta ocasión, fue el jean del jugador el que se llevó todas las miradas debido a las manchas de pintura que tenía.

El festejo del cumpleaños fue en Barcelona (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

El look que eligió el delantero del Paris Saint-Germain fue algo original. Para el festejo de su esposa, La Pulga se puso un buzo color crema de la exclusiva firma Balmain y una chaqueta en cuadrillé rojo que combinó con un jean oscuro con roturas y zapatillas blancas. Lo cierto es que los seguidores hicieron especial foco en el pantalón estilo “albañil” que vistió, ya que además de tener algunos parches, contaba con un efecto que simulaba manchas de pintura en color blanco, azul y rojo.

“¡Que humildad Leo! Le pintó el cuarto a los chicos y se fue a festejar el cumpleaños de la esposa”; “Pobre Lio. Tuvo que dejar de pintar para la foto”; “Lo apuraron a Messi y no llegó a cambiarse el pantalón”; “Messi llegó a Barcelona directo a pintar la casa”; “Amo saber que ese pantalón debe costar más que mi alquiler del departamento”; “Todos miramos las manchas en el jean”; “Anto no le dio tiempo de cambiarse”, fueron algunos de los comentarios en redes acerca del look del capitán de la selección argentina.

No es la primera vez que las prendas que elije el jugador causan gran sorpresa, dado que suelen tener un estilo llamativo, descontracturado y a tono con las últimas tendencias. Los más elegidos por él son los jeans ajustados con roturas, una moda en alza entre el mundo deportivo que combina con remeras o buzos tradicionales. Pero tampoco deja de lucir diversos pantalones, que son los que se llevan todas las miradas.

Meses atrás, un fan compartió una imagen del momento en el que se cruzó con el goleador en el exclusivo barrio de Casteldefels, en Barcelona. En ese entonces, también las miradas se posaron sobre el pantalón que Messi llevaba: una babucha negra con letras en blanco y rojo. En los últimos años, demostró que le gustan las diversas texturas y colores para llevar en su look, lo que siempre es motivo de comentarios por parte de sus millones de seguidores.