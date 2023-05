El papá de la nena con cáncer faltó por cuarta vez a los 8 escalones: los motivos

Las reglas de la producción de Los 8 escalones les permiten a los participantes ganadores regresar todas las veces que puedan para seguir incrementando el pozo, pero Mariano Cáceres, el ganador de los 9 millones de la semana pasada, todavía no pudo regresar a competir.

Lo que hizo que el caso de Mariano sea tan especial es que el participante compite para conseguir la plata que necesita para pagar el tratamiento de cáncer de su hija Agustina quien está siendo tratada en el Hospital Garrahan.

Además, Mariano está a punto de conseguir un récord: ser el primer participante en ganar por primera vez 12 millones de pesos. Sin embargo, una causa de fuerza mayor, que se intuye que es la salud de su hija, le impide separarse de ella en este delicado momento para su salud.

Mariano, con un objetivo claro (Foto: eltrece).

Guido Kaczka tiene la certeza de que Mariano regresará ni bien consiga superar con su hija este complejo momento que lo obligó a ausentarse por una semana. Por eso todas las noches el conductor repite que la producción será respetuosa al máximo con esta situación. “Mariano tiene su lugar, por los 12 millones, fuerza mayor, su situación también hoy le impidió estar”, dijo el conductor este miércoles mientras presentaba a los nuevos participantes, pero cuidándose de hacer saber que Mariano siempre es bienvenido en el certamen.

La situación de Mariano y Agustina conmovió hasta las lágrimas a Pampita, que desde entonces está muy sensible frente a cámara, tal como explicó la modelo este martes ante una nueva situación de este tipo. “En este programa lloro mucho, no sé qué me está pasando. Todos los días estoy con una lágrima sostenida”, dijo.