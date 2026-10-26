El picante indirecta de Wanda Nara contra la China Suárez: "Una zorra..."

Wanda Nara volvió a alimentar la polémica con la China Suárez al compartir en sus historias de Instagram una publicación que mezcló el apoyo a su película con una frase cargada de ironía.

En medio de las repercusiones por ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagonizó junto a Agustín Bernasconi, la conductora reposteó la historia de una fan que se fotografió junto a un afiche del filme en Posadas, Misiones.

"WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!", escribió la seguidora sobre la imagen, acompañando la dedicatoria con un corazón amarillo. Pero el detalle que llamó la atención apareció en una posdata que llevó el mensaje del terreno cinematográfico al escándalo sentimental.

"PD: Yo también tuve una zorra que se cag... a mi familia", lanzó la mujer en la misma publicación que Wanda decidió replicar.

La frase remite al recordado mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su vínculo con la China Suárez.

Aunque Wanda no agregó un comentario propio ni nombró a la actriz, la elección de compartir una historia con esa referencia dio pie a interpretaciones sobre una nueva indirecta.

Así, lo que comenzó como una muestra de apoyo a su incursión en el cine terminó reavivando uno de los enfrentamientos más comentados del espectáculo.