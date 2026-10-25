Juana Viale habló de la recuperación de Mirtha y reveló una divertida anécdota

Juana Viale habló sobre la recuperación de Mirtha Legrand después de su internación y compartió detalles del encuentro familiar que protagonizaron el domingo pasado, durante la celebración del Día de la Madre. La conductora se refirió al estado de salud de su abuela y transmitió tranquilidad al describir cómo la encontró durante la reunión.

"Está bien, está hermosa", expresó Juana al hablar de la diva, en una intervención que permitió conocer cómo transcurrieron los primeros momentos de Mirtha fuera de su casa después de haber recibido el alta médica.

El relato se conoció durante la emisión de ayer de La noche de Mirtha, el programa de eltrece que conduce Juana. Allí, recordó el almuerzo familiar y destacó que todos pudieron compartir una jornada agradable, con conversaciones y momentos de distensión.

La reunión tuvo un valor especial porque representó la primera salida de Mirtha después de su internación. En ese contexto, la conductora contó que su abuela estaba contenta de volver a salir y disfrutar de un encuentro con sus seres queridos.

"Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos", relató Juana al recordar cómo vivieron la celebración. Según explicó, el encuentro se realizó fuera de la casa de La Chiqui, lo que convirtió al almuerzo en una ocasión significativa dentro de su recuperación.

Sus palabras también permitieron conocer la manera en que la familia acompañó a Mirtha durante esa primera salida. Más allá de la celebración, el encuentro fue una oportunidad para compartir tiempo juntos y observar cómo se encontraba la histórica conductora después de atravesar el período de internación.

El primer paseo de La Chiqui después del alta médica

Uno de los detalles que Juana destacó fue la alegría de Mirtha por volver a salir y trasladarse en automóvil. La conductora explicó que su abuela disfrutó de ese momento y que fue acompañada por su hija, Marcela Tinayre, quien estuvo a cargo de llevarla hasta el lugar de la reunión.

"Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre, que la llevó", contó Juana durante el programa. La referencia a Marcela Tinayre permitió reconstruir parte de la organización de aquella jornada familiar. La hija de Mirtha acompañó a la diva durante el traslado, mientras que el resto de la familia se reunió para compartir el almuerzo del Día de la Madre.

La salida tuvo una importancia particular por tratarse de una de las primeras actividades de Mirtha luego de su internación. En su relato, Juana puso el foco en la alegría de su abuela y en el buen clima que acompañó el encuentro, sin dejar de lado los momentos espontáneos que se produjeron durante la comida.

La conductora transmitió así una imagen de Mirtha disfrutando de la compañía de sus seres queridos, conversando y participando de la celebración. Su descripción estuvo acompañada por una anécdota que provocó risas y que, según contó, reflejó una vez más la personalidad de la diva.

La anécdota del almuerzo que hizo reír a todos

Entre los recuerdos de la reunión, Juana compartió una escena que retrató el comportamiento de su abuela durante la comida. Con humor, contó que Mirtha comió con ganas y que también mantuvo una de las actitudes que forman parte de su personalidad.

"Comió un montón, criticó a medio mundo", lanzó Juana entre risas al recordar el almuerzo. La frase despertó el costado más distendido de la historia y se convirtió en uno de los momentos destacados de su relato. La conductora describió una reunión en la que la familia pudo conversar y disfrutar de la comida, mientras Mirtha participaba con naturalidad de la celebración.

El comentario también aportó una pincelada de humor a una noticia centrada en la recuperación de la diva. Después de la internación, el encuentro permitió que sus familiares volvieran a compartir una jornada con ella y que Juana pudiera contar públicamente cómo la había encontrado.

El tono de sus declaraciones fue de tranquilidad y alegría. Al afirmar que Mirtha estaba bien y hermosa, y al recordar su entusiasmo por salir en automóvil, Juana puso de relieve los aspectos positivos de esa primera salida familiar.

La fotografía familiar y las redes sociales

La reunión del Día de la Madre también quedó registrada en una fotografía que fue publicada en las redes sociales. La imagen mostraba a Mirtha junto a sus seres queridos después de recibir el alta médica y generó comentarios entre los usuarios.

Algunas personas plantearon que la postal podía haber sido creada mediante inteligencia artificial o que había sido retocada. La posibilidad de que la imagen no fuera completamente real llegó hasta Juana, quien respondió de manera contundente cuando fue consultada al respecto.

"Por suerte no, la realidad superó", contestó la conductora.

Con esa frase, descartó las sospechas expresadas por algunos usuarios y defendió la autenticidad de la fotografía. La respuesta acompañó la repercusión de una imagen que había despertado interés por mostrar a Mirtha nuevamente junto a su familia.

La propia publicación de la diva incluyó un mensaje dedicado a la celebración: "¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!". La frase apareció en la cuenta de Instagram de Mirtha y acompañó la postal que permitió compartir públicamente el encuentro.

La fotografía no solo reflejó el almuerzo familiar, sino que también se convirtió en una señal de la reaparición de la conductora después de su internación. La imagen fue recibida con alegría por quienes destacaron verla rodeada de sus afectos, y entre las reacciones sobresalió la de Moria Casán.