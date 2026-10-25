Luciano Pereyra lloró al anunciar que le cantará al Papa

Luciano Pereyra no pudo contener las lágrimas al anunciar una noticia que lo emocionó profundamente: fue elegido para cantarle al papa León XIV durante la misa que el Santo Padre celebrará en la ciudad bonaerense de Luján, en el marco de su visita a la Argentina.

El cantante compartió la confirmación durante el espectáculo que ofreció este fin de semana en el Arena de Buenos Aires, donde decidió comunicarle al público una novedad que, según expresó, tenía un significado muy especial para su vida personal y artística. La posibilidad de participar de una celebración encabezada por el Pontífice en la ciudad donde reside generó una reacción de profunda emoción, que quedó reflejada en sus palabras y en las lágrimas que acompañaron el anuncio.

"Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa", expresó Pereyra sobre el escenario, visiblemente conmovido ante sus seguidores.

Luciano Pereyra

La frase sintetizó el significado que tiene para el artista la oportunidad de formar parte de una de las actividades previstas durante la visita papal. No se trata solamente de una presentación musical, sino de la posibilidad de recibir al Santo Padre en el lugar que considera su ciudad y donde desarrolla su vida cotidiana.

Después de comunicar la noticia, el cantante volvió a remarcar ese vínculo personal con Luján y la dimensión que adquiere para él la llegada del Pontífice. "¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!", manifestó ante el público.

Sus palabras fueron acompañadas por los aplausos de los presentes, en un momento en el que la emoción del artista se convirtió en el centro de la presentación. Pereyra también hizo referencia a la posibilidad de compartir la celebración con otras personas y de transformar su participación en una experiencia colectiva.

"Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos", agregó, destacando la alegría que le produce imaginar ese encuentro junto a la comunidad.

Una bendición compartida

Luego del anuncio realizado durante el espectáculo, Luciano Pereyra publicó en su cuenta de Instagram el video de ese instante y volvió a expresar la emoción que le provocó la confirmación.

El artista acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que describió la noticia como una bendición y puso el acento en la posibilidad de cantar junto al pueblo de Luján durante la visita del papa León XIV. "Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján", escribió.

La publicación permitió compartir con sus fans una reacción que había surgido espontáneamente sobre el escenario. En su mensaje, el cantante volvió a destacar tanto el carácter personal de la noticia como la dimensión comunitaria de la celebración que se prepara para recibir al Pontífice.

La reiteración de la expresión "mi ciudad" y su posterior referencia a "nuestra ciudad" reflejan el lugar que ocupa Luján en el anuncio del músico. Pereyra manifestó su entusiasmo por participar de una ceremonia religiosa que reunirá a la comunidad en torno a la visita papal y en la que tendrá la oportunidad de poner su voz al servicio de la celebración.

La misa de Luján, una de las actividades centrales

La participación de Luciano Pereyra se enmarca en el viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con el programa difundido por el Vaticano, la agenda incluirá encuentros institucionales, actividades religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

La misa en la Basílica de Luján está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10. Será una de las últimas actividades del Pontífice en el país antes de su partida hacia Lima, Perú, programada para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La celebración explica la importancia que adquiere el anuncio del cantante, que tendrá la posibilidad de participar musicalmente en una ceremonia encabezada por el Papa en la ciudad donde vive. La confirmación, según relató el propio artista, llegó durante el fin de semana y fue compartida inmediatamente con el público que asistió a su espectáculo en Buenos Aires.