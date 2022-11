El posteo con el que Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi

Todo daba a entender que era impensada una reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, incluso al dejar ella Buenos Aires, fue a Turquía con su abogada Ana Rosenfeld para tratar detalles de su separación. Sin embargo, las cosas parecen estar mejor ahora entre los papás de Isabella y Francesca y esta vez fue la empresaria la que con un posteo confirmó un acercamiento a su ex.

En sus redes sociales, la ex investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió la foto de su televisor en el momento en que estaban emitiendo el partido del Galatasaray, el equipo donde ahora juega el rosarino, y él convierte un gol. Pero la atención de su posteo no se lo llevó la mencionada foto, sino que ella la acompañó con el emoji de un fuego.

El posteo que confirmaría la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De esta manera, la ex de Maxi López demuestra que está mucho más cerca de lo que se pensaba de su ¿marido? La semana pasada la periodista Cora de Barbieri aseguró en A la tarde, que la ex pareja había estado en un cumpleaños, pero que no solo compartieron evento, sino que los vieron a los besos en el lugar.

Anteriormente él la había sorprendido con una limusina y otros gestos para intentar llamar su atención y ella había dado indicios de un acercamiento tras mostrar en sus redes fotos de una tarde de bowling con Valentino, Constantino,, Benedicto, Francesca, Isabella y su madre, Nora Colosimo, pero además en la salida familiar estaba el futbolista, que no salió en las imágenes pero cuyo nombre sí se vio en el tablero del puntaje.

En sus redes sociales además ella publicó fotos de su departamento de soltera en Estambul, que queda en el mismo edificio que en el de Mauro, solo unos pisos abajo, lo que haría más fácil toda la logística con sus hijos que según se dijo, en principio vivirían con el futbolista. “Es un edificio a todo lujo que tiene shopping, servicio de lavandería, se puede pedir comida a cualquier hora. Es uno de los edificios más altos de Estambul, está bien ubicado”, había contado Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Según había podido saber Teleshow hace un tiempo, el edificio está ubicado en la parte Europea de Estambul, donde también queda el club Galatasaray, son departamentos modernos, grandes, luminosos y lo más importante, “con una vista increíble a ambas partes de la ciudad”. Sobre el barrio, Jazmín Natour, que se hizo conocida por ser la traductora de Ergun Demir en el Bailando, contó a este sitio: “Es un lugar céntrico bien ubicado. Tenés todo cerca, los puentes para cruzar a la parte asiática, el casco histórico, donde están Santa Sofia, la mezquita azul, el palacio de Topkapi, shoppings con marcas de lujo, torres modernas de viviendas y oficinas”.

Por ahora en casas separadas, la relación entre la mayor de las Nara y el futbolista rosarino sigue siendo un misterio. Ell confirmó su ruptura hace un mes y medio, cuando aún estaba en Buenos Aires oficiando de investigadora en ¿Quién es la Máscara? y grabando un clip con L-Gante, mientras él sigue dando señales de querer reconquistarla a través de sus redes. Tanto es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo con sus hijos por Londres, París y Milán, en las que aprovechó para llevarle a sus nenes mayores a su expareja, Maxi López, desde que regresó a Estambul el deportista no desaprovecha cualquier motivo para estar cerca de ella y poder recomponer el matrimonio.