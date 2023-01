El príncipe Harry reveló que mató a 25 talibanes en Afganistán: "Como si fueran piezas de ajedrez"

En su esperado libro autobiográfico, el príncipe Harry admitió que mató a 25 talibanes durante su paso por la guerra en Afganistán. El duque de Sussex causó revuelo al declarar que cuando disparaba no pensaba en los asesinados "como personas" sino como "piezas de ajedrez" que había sacado del tablero.

Harry, conocido como "Capitán Gales" en el Ejército, participó del conflicto bélico entre Estados Unidos, histórico aliado del Reino Unido, y Afganistán, en un total de seis misiones militares que datan de los años 2007, 2008 y 2012. "No es un hecho que me llenase de satisfacción, pero tampoco me avergonzaba", admitió sobre los asesinatos durante la guerra, según revelaron medios británicos que accedieron al libro que será publicado el 10 de enero.

En sus memorias, Harry también dio detalles de los años en los que consumía cocaína y contó sobre el momento en que fue agredido por su hermano Guillermo, heredero al trono británico, durante una discusión a causa de un altercado entre las esposas de ambos, Meghan Markle y Kate Middleton.

La polémica revelación de Harry sobre los crímenes en Afganistán

En el libro "En la sombra" (Spare), Harry aseguró que participó de seis misiones en Afganistán a bordo de un helicóptero Apache que resultaron en la "quita de vidas humanas". Si bien muchos soldados no saben cuántos enemigos han matado en combate, el marido de Meghan Markle escribió que "en la era de los apaches y las computadoras portátiles" pudo decir "con exactitud" la cantidad de combatientes talibanes que mató, tratándose de veinticinco personas. "Me pareció esencial no tener miedo de ese número. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", escribió Harry.

Más aún, Harry sumó que fue necesario despersonificar a las personas para matarlas, por lo que su método fue "verlas como piezas de ajedrez" que "quitaba del tablero". "No podes matar a la gente si los ves como personas", declaró, por o que agregó que en cambio los veía como parte de ese juego en el que "chicos malos eran eliminados".

"Capitán Gales" fue enviado por primera vez a tierras afganas en 2007, cuando acudió a la provincia de Helmand como controlador aéreo avanzado. Tras un lapso en el que tuvo que interrumpir el servicio militar a causa de un escándalo mediático, Harry regresó en 2012 para continuar la lucha occidental contra los insurgentes talibanes.

Anteriormente Harry era considerado como un objetivo de organizaciones vinculadas al terrorismo debido a sus dos despliegues en Afganistán, además de ser miembro de la familia real británica.

El pasado de Harry como piloto en Afganistán

En ese momento, el Ministerio de Defensa británico anunció su segunda participación en el conflicto. En esa oportunidad, el entonces Príncipe fue enviado a Camp Bastion, en el sur del país, donde permaneció veinte semanas poniendo en práctica sus conocimientos como piloto de helicópteros Apache. Así fue como ayudó a brindar apoyo en helicóptero a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y a las fuerzas afganas que operaban en toda la provincia.

Con base en ese lugar, Harry, que pertenecía al Escuadrón 662 de la Fuerza Aérea, realizó más de cien misiones deliberadas durante 2.500 horas de vuelo, brindando vigilancia, disuasión y, cuando se requería, capacidades de ataque cuerpo a cuerpo, así como tareas de escolta para otras aeronaves. En ese marco, pronto se clasificó como artillero copiloto y fue destinado al 3.º Regimiento del Cuerpo Aéreo del Ejército y formó parte de la 16.ª Brigada de Asalto Aéreo, para obtener más experiencia de vuelo y operar el Apache en una serie de ejercicios antes de desplegarse en Afganistán en septiembre de 2012.

Si bien Harry se entrenó para volar en el asiento delantero como comandante de la misión o de la aeronave, la mayor parte del tiempo se la pasaba operando las miras, los sensores y los sistemas de armas del helicóptero, hasta que abandonó el terreno definitivamente en 2013 a sus 28 años. "Tomar una vida para salvar una vida, eso es en lo que giramos. Si hay gente tratando de hacerles cosas malas a nuestros muchachos, los sacaremos del juego", había declarado en aquel entonces tras ser consultado si había matado gente. "Si, mucha gente lo hizo", declaró con total naturalidad.

Las otras revelaciones de Harry

La filtración anticipada de "Spare" ("En la sombra" en español), la autobiografía del Príncipe Harry, causó revuelo a nivel mundial en un contexto de fuerte tensión en el seno de la familia real británica. En el libro, el británico de 38 años relata una disputa en 2019 en Londres con su hermano Guillermo, cuando tildó a su flamante esposa y exactriz estadounidense Meghan Markle de "difícil", "grosera" y "áspera".

"Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", detalla en un extracto difundido por The Guardian, en el que reconoce que tiempo después se mostró "arrepentido" y "se disculpó".

Por otro lado, el príncipe también admite que con 17 años consumía cocaína. "En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces consumí algunas más", explica según Sky News. "No era muy divertido (...) pero me hacía sentir diferente", cita la web del canal, que también se hace eco de cómo Enrique perdió la virginidad en "un humillante episodio con una mujer dama" que lo trató como a un "joven semental".