El reencuentro de Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini: cruces, indirectas y ¿tregua?

Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini son, hoy en día, dos nombres destacados dentro del ambiente tanto radial como televisivo. Ambos construyeron sus carreras a lo largo de los años y pudieron ubicarse entre los nombres más aclamados por la audiencia. Pero, a pesar de que comenzaron como amigos, la rivalidad profesional puede sacar lo más competitivo de las personas y así su relación atravesó algunas circunstancias rocosas. Con el objetivo de “cerrar etapas” y de celebrar los 20 años de Perros de la calle (Urbana Play), el conductor convocó al histórico líder de CQC a la radio. “Qué ego insoportable que tenés”, llegó a decirle Kusnetzoff , a lo que del otro lado le respondieron: “Mi ego siempre estuvo bien alimentado”.

Idas y vueltas

“Mi relación con Mario empieza en La TV ataca. Arranqué lavando el auto del productor comercial, me gané mi lugar. Y un día le dije a Mario que quería ir a la radio, pero me dijo que también me tenía que ganar mi espacio y lo hice”, narró Andy cuando, en 2019 pasó por Intrusos (América). En 1999, Kustnezoff decidió que era hora de seguir su propio camino y abandonó CQC Caiga quien caiga para cumplir su sueño de destacarse en el ámbito radial. En esos años, nació Perros de la calle, programa que ubicaría a su conductor entre los principales del ambiente.

Pergolini siempre fue competitivo y él mismo admitió en repetidas ocasiones ser así. Cuando Andy le confirmó que no regresaría al ciclo -que estuvo en América, eltrece y Telefe- porque quería seguir en la radio, su respuesta fue simple: “Te voy a hacer mi***da”. Quienes habían sido colegas ahora se enfrentaban en la conducción de un programa a la misma hora pero en diferentes frecuencias y la competencia era inevitable.

“No me lo dijo mal”, aclaró el presentador de PH: Podemos hablar (Telefe) al recordar las palabras de quien fue su ídolo por muchos años. “No le jodió que no quisiera volver a CQC, creo que la radio era su tema de competencia”, agregó.

Después de casi dos décadas de chicanas, indirectas, peleas y muchos dramas, los dos gigantes de la radio se encontraron nuevamente para “cerrar una etapa” y poder hablar las cosas de frente. Años atrás, Andy invitó a Pergolini a participar en uno de sus ciclos de entrevistas grupales pero este se negó. Por eso, cuando lo convocó a celebrar los 20 años de programa, creyó que la respuesta sería igual. Grande fue su sorpresa al recibir una afirmación de parte de Mario.

Una entrevista cómplice y con chicanas al paso

Ya enfrentados en la larga mesa de Urbana Play, el diálogo fue fluido y cómplice pero no faltaron los segmentos tirantes en donde se podía sentir como ninguno de los dos quería perder el territorio.

“Todo el mundo conoce a los personajes de ¿Cuál es?, los que no se conocen son los personajes de Perros de la calle”, dijo Pergolini chicaneando a Andy en un momento de la nota. Esto pareció no caerle en gracia a su excompañero, que le respondió: “Qué ego insoportable que tenés”. Acostumbrado a que apunten contra él por su soberbia, Mario no perdió la oportunidad de -más adelante en la entrevista- acotar: “Mi ego fue bien alimentado”.

La charla tuvo un poco de todo: recuerdos del pasado, un recorrido por la extensa carrera de ambos conductores y, en cierto modo, cuentas saldadas. “Cuando nosotros competíamos yo te dije: 'Andy, va a pasar esto, esto y esto porque yo soy así, lo siento´. Creo que los años que vinieron después no estuvieron tan alejados de lo que te dije en la cara. Yo iba a estar enojado, yo compitiendo no veo amigos de por medio. O estás acá o no estás con nadie”, remarcó Pergolini, en referencia a la lucha que los enfrentó durante más de una década.

Sin indicios de rencores -o quizás con algunos bien disimulados- Andy asintió con la cabeza pero, con el espíritu periodístico a flor de piel, no pudo evitar algunas incisivas preguntas. Mario es conocido por su personalidad confrontativa y su gusto por las declaraciones que generan polémica y, bajo esa línea, Andy lo cuestionó sobre cómo se sentía al ver ese pasado, si no le daba vergüenza haber terminado peleado con tanta gente.

“Lo que había en juego en la radio era otra cosa”, comenzó y, tras quedarse callado un segundo, continuó: “Con vos quiero ser claro. Uno no puede estar orgulloso de haber hecho cosas feas. Si las pongo en contexto, muchas las tomo con humor, siempre es una buena forma de decir quién es uno a través del otro. Era una fórmula mía, nunca lo pensé como algo realmente ofensivo”.

Tras aclarar que veía su pasado como “las vidas de otros”, Pergolini sentenció que “las cuentas están saldadas” y tanto él como Andy estuvieron de acuerdo en que cerraban un ciclo en su relación pero sin mucha seguridad de dar inicio a otra. Ya cerca del final del programa, Kusnetzoff le aclaró a su invitado que no quería que fueran amigos y, en broma, acotó: “No te voy a llamar para tu cumpleaños”.

Mario Pergolini y su paso por la dirigencia de Boca

En la entrevista con Andy, el conductor habló de todo y entre los temas no faltó su experiencia dentro del club Boca Juniors como vicepresidente primero, cargo al que renunció. “Hay lugares en los que te das cuenta que tenés herramientas para pelearla. Si acá se empieza a mover la interna, sabés cómo manejarte y podés encontrar otro enfoque. El fútbol te hace sentir todo el tiempo si sos de afuera, que sos de afuera”, sostuvo.

A su vez, indicó: “Yo no era un dirigente que estaba rosqueando, que iba a la confitería del club y tenía amigos en las organizaciones. Yo era un tipo que estaba en la platea, que era de Boca, que le fue bien en su trabajo y los otros entendían que siempre es más fácil promover a uno conocido que crear a una persona. Me subí a algo que creí que iba a funcionar. Cuando lo hablamos de estar con Román (Riquelme) me empecé a entusiasmar”.

Pero, su objetivo no prosperó y según él fue por algo puntual: “Hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o sumar. Son desconfiados, te bolude... un poco. Están todo el tiempo cacheteándote hasta que más o menos podés hacerte un poco fuerte y hacer pie. Creo que no logré eso y me frustró bastante. Es muy presidencialista el fútbol y hay que tener una postura”.

Las frases más resonantes de Mario Pergolini en la entrevista con Andy Kusnetzoff

-“Me llevé mal siempre con mi papá. Hace poco se murió. No me produjo nada. Mi forma de actuar no tiene que ver con él”.

-”Fui jefe de mis amigos desde muy joven y creo que de alguna forma entendí que es muy difícil ser jefe de tus amigos, porque tenés que tomar decisiones y el que está del otro lado te dice 'yo no soy cualquier empleado, yo soy tu amigo'. Pero yo tenía que tomar decisiones para ir para adelante”.

-”Agarré un archivo viejo de ¿Cuál es? y a mi hija el 70% de los chistes no le pareció gracioso”.

-”El modo de transmitir y la llegada a los jóvenes cambió con los nuevos medios de comunicación”.

-”Los temas de Duki tienen más reproducciones que todo el rock nacional popularizado”.

-”Tardé mucho en entender que tenía que salirme de los proyectos. He fracasado en varias cosas. Uno tiene más fracasos que éxitos”.

-”¿De qué me sirve llegar antes si al final todos nos emparejamos?”.

-”Uno cree que es buen padre, sé que por lo menos fui honesto. Con la familia te das cuenta de que hay distintas versiones. Uno no es igual década tras década”.

El abrazo entre Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff

Luego de una extensa charla en donde Andy le reveló que hablaba mucho de Mario con su psicólogo, ambos abandonaron la mesa y se dieron un abrazo frente a las cámaras, como un punto final que determinó la tregua de una larga guerra.