El último adiós a Silvina Luna: dieron a conocer cuándo la velarán

Casi una semana después de su muerte, Silvina Luna tendrá su despedida en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, en el Cementerio de la Chacarita. Esa fue su última voluntad -según expuso Ángel De Brito- y su hermano Ezequiel se puso en contacto con Alejandra Darín, la presidenta de la entidad, para cumplirla.

Después de varios días de demora por la realización de la autopsia, que se hizo este lunes 4 de septiembre, la ceremonia del último adiós se llevaría adelante el miércoles.

Desde temprano, solo familiares y amigos íntimos podrán asistir a un pequeño velatorio en una funeraria de Núñez. Por su parte, los fanáticos y colegas de la rosarina solo lo harán en Chacarita.

Silvina murió el 31 de agosto a los 43 años luego de pasar casi tres meses internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, como consecuencia de la cirugía estética que se practicó con Aníbal Lotocki en 2011. Ella aseguró que se gastó una fortuna en remedios para aliviar el dolor y defenestró a Aníbal Lotocki diciendo que le arruinó la vida:

“No es fácil esto, me encuentro en un momento complicado. Él no me advirtió de ninguna consecuencia. Me acuerdo patente cuando le pregunté si tenía una contraindicación y él me dijo que no. No me habló de granulomas ni nada que me pudiera llegar a complicar”, cerró con la voz entrecortada por la angustia en una última entrevista con Radio Mitre, justo antes de quedar internada en el Hospital Italiano.