El velorio de Gerardo Rozín: la tristeza de familiares y amigos en el último adiós

Con profundo dolor, familiares y amigos de Gerardo Rozín se acercaron hasta la cochería Caramuto, ubicada en la avenida Independencia del barrio porteño de Almagro, para darle el último adiós.

Los restos de productor, quien falleció en horas de la tarde del viernes después de hacerle frente a una larga enfermedad, serán velados entre las 11 y las 15 hs., para luego ser trasladados a su ciudad natal, Rosario. Su última morada será en el Cementerio Israelita de esa localidad santafecina, dónde también fue inhumada su mamá.

Uno de los que dijo presente fue Beto Casella, que al aire de TN dijo: “Éramos de mucha charla. Últimamente no nos habíamos visto tanto, pero hablábamos por teléfono. Era un tipo de bien, no hizo cosas jodidas, no tenía la vocación del conflicto”.

Luego, agregó: “Rozín aportó mucha creatividad en la TV. Tuvo una vida breve, pero bien vivida y de disfrute”. Julio Bárbaro, que fue parte de su familia, también se conmovió con su partida. “Yo lo quise mucho. Soy el viejo suegro que vino a despedir a un amigo. Él amaba la familia y a todos. No le conocí un enemigo ni me hablaron mal de él”, contó.

Nicolás Repetto, Nancy Pazos y Daniel Hadad fueron otros de los famosos que se acercaron a la casa velatoria.