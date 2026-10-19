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Eliminó a Tini: Mariana Muzlera celebró el Día de la Madre y dejó afuera a su hija

Con una intención aparentemente clara de enviar un mensaje, la esposa de Alejandro Stoessel se pronunció en redes y excluyó a su hija de su posteo.

19 Octubre de 2026 23.07

Este domingo 18 de octubre, mientras en Argentina se celebraba el Día de la Madre, Tini Stoessel se preparaba para dar un show en Miami que, a último momento, fue cancelado. Mientras tanto, Mariana Muzlera celebraba en Buenos Aires su día, acompañada de su hijo, Fran Stoessel, y su madre.

A semanas del inicio de la crisis familiar que terminó por quebrar el vínculo entre la artista y el resto de los integrantes de su familia, Mariana dejó un claro mensaje en sus redes sociales al mostrar imágenes donde excluía a su hija de la celebración.

En primer lugar, Mariana subió una foto de su madre a quien le deseó un feliz día. Luego, compartió otra imagen de ella junto a su hijo caminando de la mano y, por último, subió una de ella sola con Fran y su mascota en brazos.

EL PEDIDO DE TINI STOESSEL A SU ABUELA QUE RECIBIÓ UN INESPERADO RECHAZO

En medio del escándalo familiar, Ángel de Brito volvió a hablar de la pelea de Tini Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y mencionó una vez más el tema del casamiento de la artista con Rodrigo de Paul.

"Tini y Rodrigo se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado", detalló el conductor que, a su vez, reveló: "Los primos están invitados, pero no van a ir a la boda".

Y eso no fue todo. El periodista también contó que la artista recibió un inesperado rechazo por parte de la madre de Mariana. "Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que 'de ninguna manera', porque estaba 100% del lado de sus padres", reveló.

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Día de la Madre Mariana Muzlera Tini Stoessel

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