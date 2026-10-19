Tini Stoessel canceló su show en Miami minutos antes de salir al escenario: qué pasó

La presentación de Tini Stoessel en el Kaseya Center de Miami, prevista para la noche del domingo 18 de octubre, fue cancelada minutos antes de su inicio, cuando miles de personas ya se encontraban en los accesos o dentro del recinto a la espera del espectáculo.

La noticia fue comunicada mediante las pantallas del estadio y a través del personal de seguridad, lo que sorprendió a los asistentes que habían llegado para presenciar una nueva presentación de la artista en el marco de su gira Futttura. En un primer comunicado, la organización del Kaseya Center informó que la suspensión respondía a "circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center", aunque en ese mensaje inicial no brindó mayores precisiones sobre los motivos que habían llevado a tomar la decisión.

Poco después, la productora Ake Music publicó una explicación más detallada en sus redes sociales. Según la empresa, la cancelación se produjo por el incumplimiento de determinadas condiciones técnicas y de producción que habían sido solicitadas previamente para llevar adelante el espectáculo.

La suspensión se conoció cuando faltaban pocos minutos para el comienzo del show, por lo que la información tomó por sorpresa a una gran cantidad de espectadores que ya estaban preparados para ingresar o que habían accedido al estadio. La organización debió comunicar la decisión en el propio recinto, mientras la productora difundía su versión de lo ocurrido.

Los motivos que explicó la productora Ake Music

En su comunicado, Ake Music atribuyó la suspensión al "incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados", condiciones que consideró indispensables para realizar el espectáculo.

La empresa sostuvo que esos requisitos eran necesarios para que la presentación pudiera desarrollarse y remarcó que la decisión no había sido consecuencia de una falta de disposición de la cantante para salir al escenario. En ese sentido, uno de los puntos centrales del mensaje fue la aclaración de que "TINI se encontraba lista para subir al escenario". Con esa frase, la productora buscó dejar en claro que la artista estaba preparada para realizar el show y que la situación había sido ajena tanto a ella como a su equipo.

La explicación de Ake Music amplió así el primer mensaje difundido por el estadio. Mientras el Kaseya Center había señalado inicialmente que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas a la artista y al recinto, la productora identificó los inconvenientes relacionados con los requerimientos técnicos y de producción como el motivo de la suspensión.

No obstante, la información difundida no incluyó mayores detalles sobre cuáles fueron los requisitos que no se cumplieron ni especificó qué aspectos de la producción impidieron concretar el espectáculo.

La cancelación se produjo cuando la presentación estaba a punto de comenzar, una circunstancia que dejó a miles de asistentes sin el show que habían ido a presenciar. Frente a esa situación, la productora pidió disculpas al público y comunicó cómo se realizará la devolución del dinero de las entradas.

Un nuevo contratiempo para la gira Futttura

La suspensión en Miami se suma a otro inconveniente reciente en el calendario de presentaciones de Tini Stoessel. El 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con el Arena CDMX, confirmaron la suspensión definitiva del espectáculo que estaba previsto para el 25 de octubre en la Ciudad de México.

En aquella oportunidad, las organizadoras también señalaron que la decisión obedecía a causas ajenas a ellas. La fecha mexicana, que debía formar parte de la misma etapa de presentaciones, quedó definitivamente suspendida según el anuncio realizado por las empresas.

Ambos episodios afectan el desarrollo de Futttura, la cuarta gira de Stoessel, que propone un recorrido por más de quince años de carrera artística. El espectáculo reúne distintas etapas de su trayectoria, desde su participación en Violetta hasta sus producciones más recientes.

La propuesta fue concebida como un recorrido por la evolución musical y artística de la cantante. Su estructura incluye distintos actos, varios escenarios y una puesta técnica de gran despliegue, elementos que forman parte de las características centrales del show.

Un espectáculo de tres horas y una puesta de gran despliegue

Futttura tiene una duración aproximada de tres horas y está dividido en tres actos. La producción contempla tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, una banda en vivo y un cuerpo integrado por 30 bailarines.

Entre los principales componentes del espectáculo se encuentran:

Duración aproximada: tres horas.

Estructura: tres actos.

Escenarios: tres.

Pantalla LED: 100 metros.

Música en vivo: una banda.

Cuerpo de baile: 30 bailarines.

Recorrido artístico: más de quince años de carrera, desde Violetta hasta sus producciones más recientes.

Estos elementos describen la dimensión de la producción prevista para la gira y ayudan a contextualizar la importancia de los requerimientos técnicos mencionados por Ake Music en su comunicado sobre la cancelación en Miami.

La empresa no detalló cuáles de esas características estuvieron vinculadas con los inconvenientes registrados en el Kaseya Center. Por ese motivo, no es posible establecer, a partir de la información difundida, qué componente específico de la puesta en escena estuvo relacionado con la decisión de suspender el espectáculo.

Lo que sí quedó confirmado es que la productora consideró que no estaban dadas las condiciones técnicas y de producción necesarias para realizar la presentación, pese a que la cantante se encontraba lista para subir al escenario.