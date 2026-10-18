Mauro Icardi le dedicó un saludo a la China Suárez por el Día de la Madre y la publicación generó repercusiones en las redes sociales. El delantero compartió una foto en la que ambos aparecen acostados en la cama y sonrientes, junto con un mensaje dedicado a su pareja.

"Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo", escribió el futbolista.

Sin embargo, la imagen elegida llamó la atención de algunos usuarios, que cuestionaron que no se tratara de una fotografía de la actriz junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Entre los comentarios que circularon en las redes hubo críticas al tono de la publicación y a la elección de la foto. Otros usuarios calificaron la imagen de inapropiada para la ocasión.

Por su parte, la China Suárez no respondió a los cuestionamientos. La actriz agradeció el gesto de Icardi al compartir la publicación en sus historias de Instagram, sin agregar comentarios.

Icardi saludó a la China Suárez por el Día de la Madre y recibió críticas en redes

La respuesta de la China Suárez tras ser grabada en Miami

En los últimos días, la actriz también había protagonizado un cruce en redes sociales luego de que una mujer la grabara mientras compraba ropa en una tienda Primark de Miami, donde se encuentra de viaje con Icardi y sus hijos.

Según trascendió, la mujer publicó el video y luego hizo un comentario en el que comparó a Suárez con Wanda Nara, expareja del futbolista.

La actriz encontró la publicación y respondió: "La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones".

La contestación se viralizó y volvió a colocar a la actriz en el centro de las conversaciones en redes sociales.

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