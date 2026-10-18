Mirtha Legrand volvió a mostrarse en las redes sociales luego de recibir el alta médica y compartió una fotografía familiar para celebrar el Día de la Madre. La publicación generó numerosas muestras de cariño de sus seguidores, que celebraron verla recuperada.

"¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!", escribió la diva en su cuenta de Instagram.

En la imagen aparece acompañada por su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Rocco Gastaldi, Nacho y Juana Viale; sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela; y Silvana, una de las personas de su confianza desde hace años.

Mirtha Legrand reapareció en redes con una foto familiar por el Día de la Madre

La publicación recibió una gran cantidad de comentarios de afecto. "Se la ve hermosa", "¡Muy linda la foto! Que Dios la bendiga", "Qué bueno es verla recuperada", "Te amamos", "Una familia muy bella" y "Nuestra reina" fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Qué dijo Juana Viale sobre la recuperación de Mirtha Legrand

La evolución de la conductora también fue tema de conversación en La noche de Mirtha, el programa que se emite por eltrece. Durante la emisión del sábado, el periodista Marcelo Bonelli le preguntó a Juana Viale cómo se encontraba su abuela.

"Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando", respondió Juana, quien está al frente del ciclo desde que Legrand recibió el alta médica.

La conductora permaneció tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei debido a una neumopatía y regresó a su casa el 6 de octubre. Desde entonces, continúa con su recuperación y, según contó su nieta, evoluciona favorablemente y recupera de manera progresiva su energía habitual.

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