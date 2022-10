En el Día de la Madre, Aíto de la Rúa mostró la pancita de Calu Rivero y le dedicó un tierno posteo

Calu Rivero y Aíto de la Rúa esperan su primer hijo. Pese a que ambos mantienen bajo total hermetismo la relación, este domingo, en el Día de la Madre, él la saludó con un emotivo posteo.

En sus historias de Instagram, Aíto compartió una foto de Calu en bikini mostrando la panza de embarazo y escribió: “Feliz día future Amma”. La influencer compartió esa dedicatoria en sus redes sociales y reaccionó con el emoji de un corazón blanco. Calu Rivero en su primer Día de la Madre. (Foto: Captura Instagram /lacalurivero)

Asimismo, ella decidió compartir una reflexión con sus más de 900 mil seguidores. “Mi respeto y amor para todas las madres del mundo”, escribió junto a una significativa imagen. La reflexión de Calu Rivero en el Día de la Madre. (Foto: Captura Instagram /lacalurivero)

Calu Rivero habló de su embarazo y detalló la relación con Aíto de la Rúa: “Siempre lo sentí mi familia”

La noticia del embarazo de Calu Rivero fue una verdadera sorpresa. A comienzos de septiembre, la actriz habló sobre cómo está anímicamente en este proceso y dio detalles de cómo fue el reencuentro con Aíto de la Rúa.

En una entrevista con LAM (América), la actriz reveló cómo ambos transitan este momento. “Fuimos novios. Nos conocíamos de antes. Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza. La vida. Lo que ya está escrito, yo qué sé. ¿Qué decirte?”, se preguntó. El posteo con el que Calu Rivero confirmó su reconciliación con Aíto de la Rúa. (Foto: Instagram / lacalurivero)

Calu explicó que cuando se separaron había sido definitivo, pero que su relación nunca fue mala. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexionó.

Además, no quiso dar mucho detalle sobre qué semana de embarazo está pasando y contó que no se pregunta demasiado el sexo del bebé. “No importa, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro. Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, cerró

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La actriz y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado ella en aquel entonces, cuando tenía 21 años.

Después de 13 años distanciados, volvieron a reencontrarse, pero mantuvieron el vínculo bajo total hermetismo. Hasta que hace un mes salió a la luz la feliz noticia de que esperan su primer hijo juntos.