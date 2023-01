"En marzo te cuento": Zaira Nara sugirió que la relación con Facundo Pieres sea solo un amor de verano

Zaira Nara confirmó en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece) que está en una relación con el polista Facundo Pieres. Luego de que trascendieran sus fotos en una playa de Punta del Este, anticipó que puede ser “un amor de verano”.

Durante el reportaje, la modelo le pidió al cronista que la dejara “vivir” ante la pregunta sobre la filtración de las imágenes que dieron a conocer su romance con el polista. “Estoy transitando un momento de mi vida de un año muy importante, de muchos cambios. Soy muy tranquila, muy paso a paso, no me gusta tomar decisiones apresuradas y menos que otros las tomen por mí”, comentó.

Qué dijo Zaira Nara sobre la relación con Facundo Pieres

La animadora confirmó hace unos meses su separación de Jakob Von Plessen y, poco tiempo después, se la empezó a ver con el polista. La confirmación absoluta llegó tras un evento en Uruguay y, con las imágenes, todo cobró sentido.

“Fui a tomar unos mates a la playa más alejada del planeta, y aparece alguien que no sé si me van a disparar o si me van a sacar fotos. Te juro que me da miedo”, dijo Zaira. “¿Te diste cuenta?”, consultó el periodista.

“Tengo un radar. Puedo estar por dormir la siesta y de repente siento y los reveo. Pero bueno, son todos amigos porque de repente los veo y son los mismos que estamos todos los días”, afirmó la modelo. Luego, agregó: “Entiendo más que nadie ese laburo, porque es parte de todo esto, pero hay algo como una sensación de arrebato”.

Sobre esto, entonces, el cronista buscó sacar más datos acerca de su incipiente noviazgo. “Facu, ¿qué dijo sobre las fotos robadas que salieron por todos lados?”, preguntó. Sin responder directamente, Zaira buscó por todos lados eludir el tema con una ironía que generó risas. “Qué suerte que estoy acá y se me acaban los datos (de Internet)”, sostuvo.

La conductora, además, ironizó sobre los títulos de las revistas que hablan “del romance de verano”. “¿Nunca tuviste un amor de verano como el tema de los Airbag?”, buscó saber el notero. “¿El amor de verano tiene que empezar y terminar ahí? Bueno, en marzo te cuento”, lanzó Zaira, y estalló en una carcajada.

Además de mostrarse de buen humor, habló sobre los rumores de una pelea con Paula Chaves, ya que Pieres es el ex de su amiga. “Está todo más que bien. No hay ningún problema. Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. Cuando hay una amistad tan profunda hay cosas que están en segundo plano”, cerró.