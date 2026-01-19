¿En serio?: aseguran que Julieta Ortega está saliendo con Juan Román Riquelme

La actriz Julieta Ortega quedó envuelta en versiones que la vinculan sentimentalmente con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. El rumor comenzó a circular en el programa Puro Show, emitido por El Trece, donde afirmaron que ambos estarían manteniendo una relación reciente, lo que rápidamente despertó la atención del mundo del espectáculo y del deporte.

Según revelaron en el ciclo televisivo y confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el supuesto vínculo sería incipiente y habría comenzado hace poco tiempo. En ese contexto, los panelistas del programa aseguraron que Riquelme habría sido visto en más de una ocasión yendo a buscar a la actriz con su camioneta por la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, un dato que alimentó aún más las especulaciones.

Ante la difusión de estas versiones, Ortega fue contactada por un periodista para conocer su versión de los hechos. La actriz negó de manera categórica cualquier tipo de relación sentimental con el exfutbolista y actual dirigente deportivo. "Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto", afirmó. Además, explicó que actualmente se encuentra en Mar del Plata realizando temporada teatral, lo que, según sus palabras, haría imposible estar comenzando un romance con alguien que no se encuentra en la ciudad.

"Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá. Me enteré porque me escribió un periodista por WhatsApp, estoy tan sorprendida como ustedes", agregó la actriz, dejando en claro su desconcierto ante la viralización del rumor.

Sin embargo, durante la entrevista surgió un momento que no pasó desapercibido. Cuando se le consultó puntualmente si Riquelme la había pasado a buscar por su casa, Ortega dudó en su respuesta, lo que generó desconfianza en el cronista y fue interpretado por el programa como una posible contradicción. Ese detalle volvió a encender las especulaciones, a pesar del desmentido inicial.

Además, desde Puro Show recordaron un dato curioso que suma un condimento llamativo a la historia. En una entrevista realizada en 2014, Julieta Ortega había contado que su hijo Benito es fanático de Juan Román Riquelme y que, incluso, soñaba con que su madre se casara con él. "Hasta quería que yo me casara con un futbolista. Al comienzo, con cualquiera, lo importante era que fuera jugador. Le expliqué que todos eran demasiado jóvenes para mí y cambió a Riquelme", había relatado en aquel entonces. "Como buen hincha de Boca quería que me casara con Román, un poco más lógico porque es más grande, pero es una alegría que no le podré dar", había dicho con humor.

Más allá de las versiones románticas, la actriz también se refirió en entrevistas recientes a su presente emocional y a cómo vive hoy los vínculos afectivos. "Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria. A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. Personalmente, estoy recontra en paz hace mucho tiempo", sostuvo.

En esa misma línea, Ortega explicó que, si bien no le cierra la puerta al amor, ya no lo busca de la misma manera que en el pasado. "Si el amor aparece, tiene que ser inevitable para que me enganche ahí de verdad. Tiene que ser como un golpazo de 'bueno, no hay otra forma más que meterme en esta'. Con los años te pasa cada vez menos", reflexionó. Y concluyó: "Si conozco a alguien que me gusta, me reenamoraría de vuelta. Es un subidón tremendo, una droga espectacular".

Por ahora, y pese a los rumores, la actriz negó cualquier relación con Riquelme, mientras la historia continúa generando repercusión tanto en el ambiente artístico como en el deportivo.