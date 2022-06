En vivo, Verónica Lozano sufrió un robo mientras hacía una nota desde la comisaría

Fue una situación insólita que sirvió para retratar una realidad alarmante. En el programa de Verónica Lozano, el cronista Heber Ybañez se encontraba en una comisaría de Villa Adelina (partido de Lomas de Zamora) cubriendo un caso de actualidad cuando, de pronto, a través de unos vecinos de la zona, se enteró en vivo de que estaban robando la camioneta de Telefe con la que se había dirigido al lugar.

La conductora no ocultó su indignación con lo que estaba sucediendo: habían sido víctimas de la inseguridad a pesar de estar rodeados por policías. “Yo no entiendo, ¿para qué carajos están ahí? Perdón que me exprese así, pero es un módulo, ¿qué hacen ahí? ¿Están tomando mate? Es un gastadero de plata eso”, exclamó.

En ese momento, el periodista Mauro Szeta puso un poco en contexto lo que ocurrió y explicó que las cámaras del ciclo se habían dirigido al sitio en cuestión para charlar con Ezequiel, padre tres nenes que están desaparecidos junto a su mamá desde hace más de una semana.

“Nos cuentan que no les toman la denuncia, y cuando vamos a la policía local nos dicen que ahí tampoco; mientras estamos en el lugar de los hechos, le avisan que acaban de robarle una rueda a la camioneta de Telefe”, indicó Szeta.

Cómo fue el robo en vivo al móvil de “Corta por Lozano”

Dando algunas precisiones más sobre lo sucedido, Ybañez dijo que la camioneta de Cortá por Lozano se encontraba estacionada a dos cuadras de la comisaría. Lo primero que hicieron los ladrones fue llevarse los neumáticos y después todo el equipamiento que había dentro del vehículo como trípodes y baterías. “Abrieron la caja, se llevaron nuestras herramientas de trabajo”, lamentó.

El cronista Heber Ybaez dio detalles del robo. (Foto: Twitter / HeberYbaez)

Como cierre, Mauro Szeta hizo una suerte de reflexión y describió el desempeño de los policías: “No vino la (policía) local así que mandaron de la bonaerense, pero nos afanaron en vivo y esto sufre la gente todos los días, hoy nos tocó a nosotros, pero imaginate a la gente de a pie, la que no tiene una cámara que registra esto”.

Uno de los datos que surgió rápidamente fue que los delincuentes no podían estar lejos del lugar de los hechos. También informaron que el robo fue realizado por tres hombres: dos que estaban en bicicleta y otro a pie. Además, afirmaron que uno de ellos estaba vestido de negro y tenía un arma.