Entre risas y confesiones, La Joaqui habló de casamiento, hijos y su futuro con Luck Ra

En una noche decisiva de MasterChef, marcada por la tensión de la "última chance", La Joaqui se convirtió en una de las protagonistas del clásico confesionario que encabeza Wanda Nara. Mientras avanzaba con la elaboración de su "sopa del bosque", un plato conceptual basado en ingredientes verdes, la cantante dejó de lado por un momento la competencia para abrir una ventana inesperada a su vida personal y a sus planes de futuro junto a Luck Ra, una de las figuras más populares del cuarteto actual.

Instalada con comodidad en su estación de trabajo y demostrando una destreza que llamó la atención de la conductora, La Joaqui se movía con la naturalidad de alguien habituada a la cocina doméstica. Wanda Nara no tardó en remarcarlo y recordó que sus hijas habían probado en otra oportunidad el "guiso de moñitos" de la artista, quedando encantadas con el resultado. A partir de ese comentario, la conversación derivó en un perfil más íntimo de la cantante, que se definió sin vueltas como una mujer a la que le gusta su vida hogareña. "Siempre quise tener mi casa soñada y la tengo", expresó, reafirmando una faceta que suele mantenerse al margen de los escenarios y las redes sociales.

El diálogo tomó un giro más personal cuando Wanda lanzó una pregunta directa: "¿Y Facu quiere ser papá?". Lejos de esquivar el tema, La Joaqui respondió con naturalidad y sinceridad. "Sí, él quiere", confirmó, antes de detallar con humor que su pareja fantasea con tener un "proyecto de hijo futbolista". La cantante aclaró que esa idea suele ser motivo de debate entre ambos y remarcó, entre risas, que "el que toca, toca" y que también existe la posibilidad de que sea una nena. Wanda, fiel a su estilo, sumó una chicana al señalar que quizás Luck Ra sea "un futbolista frustrado", a lo que La Joaqui retrucó con ironía: "Le pegó la tentación de tanto juntarse con Maxi López".

Planes de casamiento y manifestaciones en voz alta

La charla continuó en un clima distendido, entre bromas y comentarios al pasar, aunque sin perder profundidad. Cuando la conductora deslizó la palabra "esposo", La Joaqui se mostró cómplice y siguió el juego sin titubeos. "No, no... pero estoy manifestando, como me dijiste", respondió, provocando risas en el estudio. Wanda celebró la actitud y remarcó que ese tipo de deseos "tienen que concretarse", mientras ambas imaginaban cómo podría ser una eventual fiesta de casamiento.

"Imaginate la celebración que podemos llegar a hacer. Estamos los dos desquiciados", lanzó la cantante, describiendo un evento tan intenso y descontracturado como las personalidades que conforman la pareja. Aunque el tono fue liviano, el intercambio dejó en claro que el vínculo atraviesa un momento de solidez y proyección a largo plazo.

Estas declaraciones no aparecen de manera aislada. En entrevistas recientes, La Joaqui ya había expresado públicamente la importancia que Luck Ra tiene en su vida. En una charla con LAM (América TV), definió al músico como "su primer amor", una frase que sorprendió por su carga emocional. En esa misma nota, explicó que él se hace cargo "del corazón, del hogar y de la estabilidad emocional", y lo describió como "el tipazo más grande de la Argentina".

Para una artista que en más de una ocasión reconoció haber tenido dificultades para confiar en relaciones anteriores, este vínculo representa un punto de inflexión. La exposición en MasterChef permitió, una vez más, mostrar una faceta más humana y cotidiana de La Joaqui, lejos del personaje escénico y más cerca de una mujer que piensa en familia, proyectos compartidos y un futuro que, por ahora, parece estar en plena construcción.