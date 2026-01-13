Escándalo: dos ex empleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus residencias del Caribe denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, abusos y humillaciones, en un contexto que describieron como un sistema de control, aislamiento y terror. Las acusaciones fueron dadas a conocer a partir de una investigación periodística realizada por elDiario.es y Univision Noticias, que se extendió durante tres años e incluyó entrevistas a 15 exempleadas del artista, además del análisis de documentos, mensajes privados y registros médicos.

Según la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, principalmente en las propiedades que el cantante posee en Punta Cana y Lyford Cay, en el Caribe. Una de las denunciantes tenía en ese momento 22 años, mientras que Iglesias tenía 77, una diferencia de edad y poder que, de acuerdo con los testimonios, incidía de manera directa en la dinámica laboral y personal dentro de las residencias.

Uno de los aspectos más inquietantes que surge del trabajo periodístico es el rol de las personas encargadas de la contratación y supervisión del personal. Según los relatos, estas figuras no solo organizaban las tareas domésticas, sino que también coordinaban la presencia de determinadas empleadas en la habitación del cantante una vez finalizada la jornada laboral, un mecanismo que, de acuerdo con las denunciantes, facilitaba los abusos.

En ese contexto, varias exempleadas describieron un ambiente atravesado por el aislamiento, el control permanente y una fuerte presión psicológica, con episodios reiterados de abuso y agresiones sexuales tanto en las residencias del Caribe como en otras propiedades del artista en Europa.

Los testimonios de las exempleadas

Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio Rebeca, relató que Iglesias la obligaba a concurrir a su habitación tras finalizar su jornada laboral. Allí, según su testimonio, era sometida a penetraciones vaginales y anales con los dedos, bofetadas y maltratos físicos y verbales, todo sin su consentimiento.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", declaró en su entrevista con elDiario.es y Univision. Rebeca también afirmó que algunos de estos episodios ocurrían en presencia de otra empleada que ocupaba un cargo jerárquico superior dentro de la casa.

La segunda denunciante, identificada como Laura, aseguró que el cantante la besó y manoseó sin su consentimiento, tocándole los pechos en distintas oportunidades. "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", relató. Según su testimonio, una situación similar ocurrió también en la piscina de la villa de Punta Cana.

Laura contó que lo que inicialmente percibió como "una casa de ensueño" se transformó rápidamente en un espacio dominado por peleas constantes, enojo y tensión, especialmente cuando algo no se hacía conforme a los deseos del artista. En ese marco, describió a Iglesias como una persona "muy controladora", que ejercía su poder "a través del miedo".

De acuerdo con su relato, el cantante amenazaba con despedir al personal y repetía que trabajar para él era "lo mejor que les podía pasar". Ese control se manifestaba en prácticas extremas, como vigilar qué y cuánto comían las empleadas, preguntarles sobre su menstruación o imponer límites estrictos sobre su comportamiento.

Rebeca, por su parte, definió las residencias como "la casita del terror" y calificó la experiencia como "un drama, una cosa horrible". Según la investigación, en la casa de Punta Cana convivían cerca de diez empleadas domésticas, y un documento fechado en agosto de 2023 indica que el total de trabajadores del artista llegó a ser de 16 personas.

La denunciante también afirmó que era sometida a un control constante de su teléfono celular. "Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a revisar", explicó, y señaló que debía ocultar chats y fotos, ya que estaba prohibido tomar imágenes dentro de la villa.

Qué revela la investigación

La investigación periodística concluye que las condiciones laborales en las residencias de Julio Iglesias estaban marcadas por una estructura jerárquica rígida, aislamiento y un clima de tensión permanente. Varias mujeres aseguraron que, desde el proceso de selección, se les solicitaban fotos de cuerpo entero y del rostro, y que muchas contrataciones se realizaban por WhatsApp, sin entrevistas presenciales formales.

Una vez incorporadas, algunas trabajadoras relataron que el cantante realizaba preguntas de índole sexual, como si les gustaban las mujeres o los tríos, o si se habían sometido a cirugías estéticas. También habría pedido ver o tocar los pechos de algunas empleadas bajo distintos pretextos.

Las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales buscaron asesoramiento legal por decisión propia a través de una organización internacional de derechos humanos. Según elDiario.es y Univision Noticias, las responsables de la gestión del hogar y de la contratación del personal estaban al tanto de lo que ocurría en las residencias. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales del entorno del cantante.