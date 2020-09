Escándalo por resultados contradictorios en un test de coronavirus a Esmeralda Mitre

En las últimas horas, trascendió que Esmeralda Mitre dio positivo en coronavirus. En las redes sociales se filtró un documento de su análisis donde figura que el resultado fue “detectable”. Sin embargo, ahora en el sistema figura que la actriz no está infectada. "

El resultado del estudio, dado a conocer por la cuenta de Twitter @Periodismoxfa, señala que Esmeralda dio positivo en COVID-19 el jueves 27 de agosto, pero además detallan que comenzó a tener síntomas el día 23 e hizo una primera consulta médica el 24.Vale recordar que el viernes 28, Mitre estuvo en el estudio donde se filma el Cantando 2020 (eltrece) y tuvo contacto estrecho con muchos de sus compañeros de certamen.

El periodista Guido Záffora explicó que se comunicó con Mitre mediante una serie de mensajes de WhatsApp y ella asegura que el documento que circula en las redes “está trucado”.

Ahora, en el sistema de salud figura que la artista dio negativo. Este cambio se realizó pasado el mediodía. Ante la duda por este procedimiento, desde la producción del Cantando 2020 pidieron que la participante vuelva a someterse a un hisopado.

En diálogo con Mujeres (eltrece), la actriz confirmó esta última información al sostener: “Me voy a hacer otro hisopado por pedido de la producción pero el del viernes me dio negativo. Hice todo para que nadie corra ningún riesgo”.

Asimismo aclaró: “Me parece muy grave lo que está pasando, es muy angustiante. En general no tiendo a victimizarme pero me parece muy grave que hayan falsificado un hisopado que no existió. Jamás me hice un hisopado en ese lugar del primero que mostraron como positivo. Simplemente fui ahí porque me sentía mal por otra cosa. Me lo hice en otro sitio, que es donde está el resultado verdadero”.